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Türkiye örnek oldu Rusya Sağlık Bakanı Türkiye'ye geliyor

Türkiye örnek oldu Rusya Sağlık Bakanı Türkiye'ye geliyor

Sağlık alanında çığır açan şehir hastaneleri, yabancıların ilgisini çekti. Rus Sağlık Bakanı ve beraberindeki heyet, hastaneleri incelemek üzere Türkiye’ye geliyor. İlk durak ise Ankara’daki Bilkent Şehir Hastanesi olacak.

AK Parti hükümetinin hayata geçirdiği en büyük projelerinden biri olan  şehir hastaneleri, dünyaya örnek oluyor. Yurtdışından bu dev sağlık kampüslerini görmek ülkelerinde de uygulamak adına talepler geliyor. Son olarak Rusya Sağlık Bakanı, beraberindeki heyetle şehir hastanelerini yerinde incelemek için Türkiye’ye geleceğini açıkladı. 

Hedef 100 bin turist 

Termal Sağlık ve Turizm Derneği (TESTUD) Başkanı Yavuz Yılık, Rusya Sağlık Bakanı başta olmak üzere Rus Bakanlara, Türkiye’deki şehir hastanelerini yerinde anlatacaklarını bildirdi. Belirli periyodik aralıklarla Türkiye genelindeki şehir hastanelerini inceleyecek olan Rus Bakanların ilk durağı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın, ‘Bu benim hayalimdi’ dediği Ankara’daki Bilkent Şehir Hastanesi olacak. Sağlık turizmine yönelik 100 bin Rus turist hedefleyen TESTUD, önce en üst düzey misafirleri Türkiye’de ağırlamak için çalışma başlattı. 

Kültür yılı etkisi

Ülkemizin sağlık turizmi ile termal zenginliklerini dünyada tanıtan ve 2019 yılının, Türkiye-Rusya Kültür Yılı olması nedeniyle de çalışmalarına Rusya’da ağırlık veren TESTUD, büyük bir sağlık projesi olan ve aynı zamanda dünyada da örnek gösterilen şehir hastanelerini ve başarılı uygulamalarını Rus Bakanlara yerinde tanıtacak.

Yavuz Yılık ve Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Sağlık Turizmi Birimi, Haziran ayında yapılması planlanan organizasyon kapsamında Rus Bakanları, Bilkent Şehir Hastanesi’nde ağırlayacak. Türkiye’nin sağlık turizmi, şifalı suları, kaliteli tesisleri ve rehabilitasyon merkezleri ile başarılı sağlık uygulamalarını Rusya’da tanıtmaya yönelik yoğun bir çalışma yürüttüklerini anlatan Yılık, Rus Bakanların bu bağlamda şehir hastanelerini gezeceklerini bildirdi. Yılık, Ankara’daki gezinin ardından farklı zamanlar da da diğer şehir hastanelerine tanıtım gezisi düzenlemeyi planladıklarını söyledi. 

1 milyar dolar gelir bekleniyor

Büyük bir sağlık projesi olan ve aynı zamanda dünyada da örnek gösterilen şehir hastanelerinin ve başarılı uygulamalarının özellikle Rusya’da büyük yankı bulduğunu dile getiren TESTUD Başkanı Yavuz Yılık, gerçekleştirdikleri faaliyetlerde Ruslarda Türkiye’nin sağlık turizmine yönelik bir farkındalık oluşturduklarını belirtti. “2020 hedefimiz, rehabilitasyon ve termal turizmde kademeli olarak ülkemize ortalama 100 bin Rus turist getirmek ve ülkemize 1 milyar dolar döviz kazandırmak” diyen Yılık, bu hedefe emin adımlarla ilerlediklerini kaydetti.

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