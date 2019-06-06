Pençe Harekatı'nda 3, Zap'ta 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

IRAK'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı'nda 3, Zap bölgesine gerçekleştirilen hava harekatında ise 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Pençe Operasyon Planı çerçevesinde 3, Zap bölgesine gerçekleştirilen hava harekatında 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi." denildi.

Böylece etkisiz hale getirilen terörist sayısı 43'e yükseldi.

Terörist sayısı 43 oldu

Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekâtı'nda 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Pençe Harekâtı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 43 oldu.

ZAP'a hava harekatı

Ayrıca Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist de gerçekleştirilen hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi.