Pençe Harekatı'nda 3, Zap'ta 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

IRAK'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı'nda 3, Zap bölgesine gerçekleştirilen hava harekatında ise 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Pençe Operasyon Planı çerçevesinde 3, Zap bölgesine gerçekleştirilen hava harekatında 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi." denildi.
Böylece etkisiz hale getirilen terörist sayısı 43'e yükseldi.
Terörist sayısı 43 oldu
Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekâtı'nda 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Pençe Harekâtı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 43 oldu.
ZAP'a hava harekatı
Ayrıca Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist de gerçekleştirilen hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi.
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