Kadınlara topuklu ayakkabı zorunluluğu! Bakandan ilginç destek

Sosyal medyada kadınların topluklu ayakkabı zorunluluğuna karşı başlattığı kampanyaya yanıt veren Japonya Çalışma ve Sağlık Bakanı Takumi Nemoto, kadınlar için 'uygun olanın işe topuklu ayakkabılarla gitmeleri olduğunu' belirtti.

BBC Türkçe'nin haberine göre Meclis'teki bir oturum sırasında bakan Nemoto'ya, işverenlerin uyguladığı topuklu ayakkabı zorunluluğuna karşı başlatılan kampanya soruldu.

Gerekli ve uygun olan mevcut uygulamadır

Bakan Nemoto topuklu ayakkabı zorunluluğu için "Sosyal açıdan kabul gören bir durum var. Mesleki açıdan gerekli ve uygun olan mevcut uygulamadır" dedi.

20 bin imza

İşverenlerin kıyafet yönetmeliklerinde topuklu ayakkabı zorunluluğu şart koşmasını engelleyecek bir yasal düzenleme çağrısıyla toplanan imzalar Salı günü Çalışma Bakanlığı'na iletilmişti. Bildiriye 20 bin kadın imza atmıştı.

Sosyal medyada #KuToo etiketiyle başlatılan kampanyada da topuklu ayakkabı zorunluluğuna karşı çıkılıyor.