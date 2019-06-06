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Bakırköy'de feci son... Koşarak trenin önüne atladı

Demirören Haber Ajansı
Bakırköy'de feci son... Koşarak trenin önüne atladı

İSTANBUL Bakırköy'de, Marmaray hattı Yeşilköy Tren İstasyonu'nda koşarak trenin önüne atlayan 43 yaşındaki Sinan Ö. feci şekilde yaşamını yitirdi.

Tren istasyonundaki görevlilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Polis inceleme başlattı

Sağlık ekibinin kontrolünde Sinan Ö.'nün yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonucu Sinan Ö.'nün cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Polis, intihar olayıyla ilgili inceleme başlattı. 

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