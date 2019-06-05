AK Partili Veysel Eroğlu'dan İmamoğlu için tartışılacak sözler

Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, CHP'nin İstanbul adayının ismini bilmediğini söyleyerek, "Sağ olsun pek çok ülke ve başta Yunanistan CHP'nin adayını destekliyor." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, 31 Mart'taki seçimlerde İstanbul'da oyların alenen çalındığını belirterek, "İstanbul halkının çok çalışkan, gayretli ve Türkiye'de büyük hizmetleri olan Binali Yıldırım'dan yana tavır koyacağına inanıyorum" dedi.

"CHP'nin adayının ismini bilmiyorum"

Eroğlu, 23 Haziran'da yapılması planlanan İstanbul seçimlerine ilişkin, "Kazandıracak olan İstanbul halkıdır. İstanbul halkı şimdiden özellikle tavrını koydu. Çok çalışkan, gayretli ve Türkiye'de büyük hizmetleri olan Binali Yıldırım'dan yana tavır koyacağına inanıyorum ve onun kazanacağına inanıyorum. Onun önce sandıktan çıkması lazım. O kişi, CHP'nin adayı ismini bile bilmiyorum şuanda. Acaba sandıktan çıkacak mı? Ama çıkmadı ki. Neticede oyları çalmışlar. Alenen oyları çalmışlar. Büyük suistimaller var, usulsüzlükler var, oyların çalındığı tespit edildi. Bu yüzden YSK İstanbul'da yeniden yapılmasına karar verdi. Dolayısıyla İstanbul halkı karar verecektir. Onu göreceğiz inşallah. ABD'deki bir gazeteye demeç olarak vermesi de kendi takdiridir." dedi.

"Yunanistan CHP'nin adayını destekliyor"

Sözlerine devam eden Orman ve Su İşleri eski Bakanı Veysel Eroğlu, "Sağ olsun pek çok ülke ve başta Yunanistan CHP'nin adayını destekliyor. Ama bizim vatandaşlarımız milli ve manevi değerlere, vatana, millete ve bayrağa bağlı insanlar da tabii ki kimi destekleyeceğini biliyor" diye konuştu.