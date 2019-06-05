HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Bakan Varank'tan Beyaz Masa Çağrı Merkezine bayram sürprizi

Bakan Varank'tan Beyaz Masa Çağrı Merkezine bayram sürprizi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Beyaz Masa ALO 153 Çağrı Merkezi’ne sürpriz bayram ziyareti gerçekleşti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank , dönemin İBB Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kurulan 1994 yılından bu yana 7/24 İstanbul'a çözüm üreten çağrı merkezine ziyaret düzenleyerek telefon başında İstanbulluların ve Beyaz Masa çalışanların bayramını kutladı.

İBB Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ne bağlı Beyaz Masa ALO 153 Çağrı Merkezi bugün Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı ağırladı. Bayramın ilk gününde Beyaz Masa Çağrı Merkezi çalışanlarının yanında olan Bakan Varank çağrı merkezi birimlerini gezdi, telefon başında İstanbullularla bayramlaştı. İBB Halkla İlişkiler Müdürü Atakan Yılmaz eşliğindeki ziyarette konuk Bakana, vatandaş öneri, talep ve başvuruları neticesinde Beyaz Masa'nın ulaştığı başarı hakkında ayrıntılı bilgiler verildi.

Beyaz Masa çağrı Merkezi çalışanlarının 7/24 İstanbulluların memnuniyeti için hizmet verdiği Beyaz Masa Çağrı merkezi çalışmaları hakkında ayrıntılı bilgi alan Bakan Varank İstanbul'un geleceğine yön veren projelerde bu faaliyetlerin önemine dikkati çekti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ÇEYREK ASIRLIK BAŞARISI ‘BEYAZ MASA'

Dünyanın en iyi çağrı merkezleri arasında yer alan Beyaz Masa, 25 yılda 100 milyondan fazla etkileşim sağladı. 2019 yılında aylık 1 milyonu aşan çağrı sayısı ile vatandaş başvurularında çözümün merkezi konumundaki Beyaz Masa bu yıl 25. yıl dönümünü kutluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İBB Başkanlığı döneminde 6 personelle faaliyete başlayan Beyaz Masa, bugün Halkla İlişkiler Müdürlüğü çatısı altında 7/24 hizmet vermeye devam ediyor.

ÇÖZÜMÜN ADRESİ BEYAZ MASA HER AN YANIMIZDA

Çağrı Merkezi alanında dünyadaki trendlerin hızlı değişimi ve gelişimini takip ederek telefon, sosyal medya, Web Chat gibi dijital uygulamaları, Mobil İletişim Noktaları, Yerinde Çözüm, Saha Ekipleri ile destekleyerek İstanbullulara verdiği hizmeti çift yönlü olarak etkileşimli bir şekilde sürdürmektedir.

Kamu kurumu olarak teknolojinin son yeniliklerini bünyesine taşıyan Beyaz Masa ALO 153, 2016 yılında mobil özellikli ve Beyazmasa'ya entegre Yerinde Çözüm projesini, 2017 yılında ise görüntülü iletişim teknolojisi alanında engelli vatandaşlara özel hizmet sağladığı Gözüm Kulağım İstanbul projesini hayata geçirdi.

‘ÖDÜLLÜ PROJE GÖZÜM KULAĞIM İSTANBUL'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin engellilerin hayatını kolaylaştırmak amacıyla başlattığı projeler hayatı engelsiz hale getiriyor. İşitme, konuşma, görme ve diğer engelli vatandaşlar, ‘'Gözüm Kulağım İstanbul'' Projesi kapsamında Beyaz Masa Alo 153 Çağrı Merkezi'ne görüntülü olarak kolay erişim sağlayarak taleplerini iletebiliyor, sorunlarına çözüm bulabiliyor. Uygulama kapsamında örneğin; işaret dili bilen engelli, doktor veya mağazaya gittiğinde derdini anlatmakta sıkıntı çekiyorsa Çağrı Merkezi'ni arayarak derdini işaret dili bilen Beyaz Masa personeline anlatabiliyor, personel işaret dilini normal dile çevirerek tercüme hizmeti sunuyor. Görme engelli vatandaş da sütün bozuk olduğunu düşündüğünde çağrı merkezini arayarak sütü telefon ekranına yaklaştırdığında sütün geçerlilik tarihini öğrenebiliyor.

SON DAKİKA HABERLERİ
3 gazeteci ölümden dönmüştü! O kaptan tutuklandı
3 gazeteci ölümden dönmüştü! O kaptan tutuklandı
Anadolu dağ turnası görüntülendi!
Anadolu dağ turnası görüntülendi!
MHP seçimden 3 gün önce İstanbul'a çıkarma yapacak
MHP seçimden 3 gün önce İstanbul'a çıkarma yapacak
Çin, deniz ortasından uzaya roket fırlattı
Çin, deniz ortasından uzaya roket fırlattı
Hakan Çalhanoğlu forma giyeceği takımı açıkladı!
Hakan Çalhanoğlu forma giyeceği takımı açıkladı!
ABD'den Türkiye'ye bir S-400 tehdidi daha
ABD'den Türkiye'ye bir S-400 tehdidi daha
ÖNCEKİ HABERLER
THY Sudan seferini iptal etti
THY Sudan seferini iptal etti
Ersun Yanal talimat verdi: Kolarov'u istiyorum
Ersun Yanal talimat verdi: Kolarov'u istiyorum
Diyanet bayram namazı saatleri! 2019 Ankara bayram namazı saati
Diyanet bayram namazı saatleri! 2019 Ankara bayram namazı saati
İranlı turistler Türkiye'ye akın etti!
İranlı turistler Türkiye'ye akın etti!
Erol Bulut'un yeni takımı belli oldu
Erol Bulut'un yeni takımı belli oldu
Şanlıurfa bayram namazı kaçta Diyanet 2019 bayramı namaz saatleri
Şanlıurfa bayram namazı kaçta Diyanet 2019 bayramı namaz saatleri
Cüneyt Çakır'a milli görev
Cüneyt Çakır'a milli görev
Bayram mesajları kısa 2019 resimli Ramazan bayramı kutlama sözleri
Bayram mesajları kısa 2019 resimli Ramazan bayramı kutlama sözleri
Yorumlar