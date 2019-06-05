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Erol Bulut'un yeni takımı belli oldu

Erol Bulut'un yeni takımı belli oldu

Aytemiz Alanyaspor, teknik direktörlük görevi için Erol Bulut ile prensip anlaşmasına vardı.

Sergen Yalçın'la yolların ayrıldığını açıklayan Alanyaspor'da Erol Bulut dönemi başlıyor. Geçtiğimiz sezon Yeni Malatyaspor'un başında başarılı işlere imza atan ancak ikinci yarıda takım düşüşe geçtiği için 29. haftada istifa eden Erol Bulut, yeni sezon öncesinde Alanyasporla görüştü ve önümüzdeki günlerde imzayı atacak.

Yaşanan süreç öncesinde İHA'ya konuşan Bulut, şu anda Antalya'da ailesiyle birlikte bayram tatilinde olduğunu belirterek, "Alanyaspor yönetimiyle bir görüşme yaptık ve prensipte anlaşmaya vardık. Sadece ufak tefek detaylar kaldı. Bunlar takım içi detaylar. Yönetimle bu konuları görüşüyoruz. Tahminimce 1-2 gün içinde bu durumu netleştiririz ve resmi açıklamayı da yaparız" ifadelerini kullandı. 

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