Ersun Yanal talimat verdi: Kolarov'u istiyorum

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Roma'nın Sırp yıldızı Aleksandar Kolarov'un transfer edilmesini istiyor.

Kabus gibi bir sezonu geriden bırakan ve şampiyonluk için güçlü bir kadro kurmanın planlarını yapan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, sol bek bölgesi için yönetine sürpriz bir isim verdi.

West Ham United'ın Hasan Ali Kaldırım'la ilgilenmesinin ardından yeni bir sol bek arayışına giren Ersun Yanal, Roma'da forma giyen Aleksandar Kolarov'un transfer edilmesini istiyor.

Sözleşmesi 2020'de bitiyor

Sırp futbolcu Aleksandar Kolarov'un Roma ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Aleksandar Kolarov, aynı zamanda milli futbolcu Cengiz Ünder ile aynı takımda forma giyiyor.