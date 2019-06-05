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Fenerbahçe beğenmeyip yollamıştı! Peşine düştü

Fenerbahçe beğenmeyip yollamıştı! Peşine düştü

Denizlispor'da fırtına gibi esen Recep Niyaz için eski kulübü Fenerbahçe, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir'in devrede olduğu belirtildi.

Spor Toto 1'inci Lig'de Denizlispor'un elde ettiği şampiyonlukta en büyük pay sahibi olanların başında gelen orta saha Recep Niyaz tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Altyapısından yetiştiği yeşil-siyahlılarda Süper Lig'e yükselme sevinci yaşayan 24 yaşındaki futbolcu, yeni sezonda zirve mücadelesi verecek ekiplerin gözdesi haline geldi.

Fenerbahçe devrede
Recep Niyaz için eski kulübü Fenerbahçe, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir'in devrede olduğu belirtildi. Geride kalan sezon 32 maçta forma giyip orta alanda maestro görevi gören ve fileleri 12 kez sarsan Recep'in özellikle Fenerbahçe'ye dönmeye sıcak baktığı vurgulandı.

2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor
Denizlispor'la 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncu için Denizlispor'un da ciddi miktarda bonservis ücreti talep edebileceği dile getirildi.

Umutları boşa çıkardı
Fenerbahçe'ye 2011-2012 sezonunda henüz 15 yaşındayken büyük umutlarla transfer edilen Recep Niyaz, dönemin teknik direktörü Aykut Kocaman tarafından beğenilse de 2013-2014'te Fenerbahçe'den ayrılarak Bucaspor'a kiralık gitti.

Herkesin beğenisini topladı
Samsunspor ve Çaykur Rizespor'da da oynayan Recep, daha sonra tekrar yuvası Denizlispor'a döndü. Özellikle teknik direktör Yücel İldiz'in dümene geçmesiyle müthiş bir çıkış yakalayan oyuncu taraflı tarafsız herkesin beğenisini topladı.

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