Merih Demiral, 15 milyon Euro'ya Juventus'ta

Serie A ekiplerinden Sassuolo'da forma giyen milli stoper Merih Demiral, 15 milyon Euro'ya Juventus'a transfer oldu.

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, milli stoper Merih Demiral’ı 15 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattı.

Sky Sports'un haberine göre İspanyol temsilcisi Atletico Madrid, Merih için 25 milyon Euro teklif etmişti ama Juve'ye söz veren Sassuolo, 21 yaşındaki oyuncuyu siyah-beyazlı kulübe gönderdi.

Milli futbolcu, yeni sezonda Ronaldo ile takım arkadaşı olacak ve siyah-beyazlı formayı terletecek.

''Avrupa hayalim vardı''

Fenerbahçe'nin altyapısından yetişen ve "2015 yılında Fenerbahçe bana asgari ücretten (1000 TL) profesyonel sözleşme teklif etti ama kabul etmedim. O dönem isteksiz davrandım çünkü Avrupa hayalim vardı." demişti.