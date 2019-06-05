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ABD'den Türkiye'ye skandal S-400 ültimatomu!

ABD'den Türkiye'ye skandal S-400 ültimatomu!

ABD'nin NATO daimi temsilcisi Kay Bailey Hutchison, Türkiye'yi kastederek, "F-35 savaş uçakları ile Rus hava savunma sistemlerinin aynı askeri komuta altında bulunması kabul edilemez. Hem F-35, hem S-400 alamazsınız." diye konuştu.

ABD’nin NATO daimi temsilcisi Kay Bailey Hutchison’dan yeni bir ültimatom geldi. Hutchison, Türkiye’nin hem Amerikan yapımı F-35 uçaklarını hem de Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerini alamayacağını söyledi.

"F-35 ve s-400 aynı çatı altında bulunması kabul edilemez"

Amerikan televizyonu CNBC’ye konuşan Hutchison, Türkiye’nin Rus yapımı hava savunma sistemleri almasının "Kremlin’e NATO’yu zayıflatma girişiminde yardımcı olacağını" söyleyerek, "F-35 savaş uçakları ile Rus hava savunma sistemlerinin aynı askeri komuta altında bulunmasının kabul edilemez olduğu" çıkışı yaptı.

"Birine veya ötekine sahip olabilirsiniz"

Hutchison, "Bir tercih yapmalısınız. Birine veya ötekine sahip olabilirsiniz, ikisine birden değil" ifadelerini kullandı. Amerikalı yetkili, Türkiye’nin sipariş ettiği F-35’leri kaybetme ihtimali bulunduğunu ekledi.

F-35 programına doğrudan tehdit

Haberde, ABD’nin S-400’lerden vazgeçip bunun yerine Amerikan yapımı Patriot hava savunma sistemleri alması  için Türkiye’ye verdiği mühletin bu haftanın sonunda dolduğu da belirtildi. Türkiye’nin S-400 sistemi almasının Amerikalı yetkililer tarafından F-35 programına doğrudan tehdit olarak görüldüğü, S-400 alımının gerçekleşmesi halinde Türkiye’nin F-35’in tedarik zincirinden çıkarılacağı da vurgulandı.

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