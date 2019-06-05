İmamoğlu'ndan çarpıcı çıkış: O bir avuç insanı 1800 günde deli edeceğim

İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Trabzon'da yaptığı mitingde "18 gün milletimizi mutlu ederken, birilerinin aklını başından aldı. Ben varya, o bir avuç insanı 1800 günde deli edeceğim" diye konuştu.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Trabzon Atatürk Alanı'nda halka hitap etti. İmamoğlu, "Hemşehrilerim İstanbul'daki akrabalarını aramalı" diye konuştu.

"Ben bu şehrin gençlerinin Ekrem abisiyim" diyen İmamoğlu, halka "Size İstanbul'un selamını getirdim" dedi. İmamoğlu, hemşehrilerinden İstanbul'daki akrabalarını aramalarını isterken, Trabzon'a gelen İstanbullu seçmenlerin de geri dönmeleri gerektiğini söyledi.

İmamoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

"Seçimi kazanmış bir belediye başkanıyım"

Ben Trabzon'un bir uşağıyım, Trabzon'un uşağı kötü söz söylemez. Ben seçimi kazanmış bir belediye başkanıyım, bir avuç insan Türkiye'nin demokrasi sürecine sıkıntı verdi, hep beraber tamir edeceğiz. Çünkü bizim insanımız cumhuriyete, demokrasiye, özgürlüğe alışmış insanlardır. Çünkü bizim insanlarımız her zaman "Tam bağımsız Türkiye" diyen insanlardır.

Mutlaka İstanbul'daki yakınlarınızla konuşun

Ne yazık ki ilerleyen yıllardaki seçimlerin tartışmalı hale geleceği bir sürecin arefesindeyiz. Ben kendimi bu yolda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçiminde yeniden seçileceğini bilen bir kardeşiniz olarak, şunu hatırlatmak istiyorum, aynı zamanda demokrasi mücadelesi vereceğim. Bu yüzden burada bulunan tüm hemşehrilerimizin desteğine ihtiyacımız var. Bana dua edin ve mutlaka İstanbul'daki yakınlarınızla konuşun.

"Milletimizle beraber düzelteceğiz"

Ben bu süreci hızla tamir edeceğim. İptal nedenini Ramazan ayının başında açıklayan insanlar, Ramazan ayının sonunda iptal nedeninin anlamsız olduğunu açıkladı. O yüzden diyorum ki bu milletin ekmekten, sudan havadan daha çok ihtiyacı olanlar hak, hukuk adalet. Bu işte hak hukuk ve adalet olmadan insanların yaşaması için bir anlam kalmıyor. Bu bir avuç insanın yaptığı yanlışları da milletimizle beraber düzelteceğiz.

"O bir avuç insanı 1800 günde deli edeceğim"

Seçildiğimiz gün itibariyle 18 gün görevde kaldım. Ben 18 gün içinde Türkiye'ye ve İstanbul'umuza çok güzel mesajlar verdim. Ben 18 günde sağladığımız hizmetler ile insanlarımızın gönlünü kazandım. Bu 18 gün milletimizi mutlu ederken, birilerinin aklını başından aldı. Ben varya, o bir avuç insanı 1800 günde deli edeceğim. O kadar güzel hizmetler yapacağım ki göreceksiniz, İstanbul halkı o kadar mutlu olacaklar ki şaşıracaklar.

"Etnik köken üzerinden insana hakaret edilmez"

Kibir, halkından uzak, insanlarıyla diyalog kuramayan bir anlayışa hep birlikte "güle güle" demeliyiz. Bir şey bulamıyorlar Ekrem'in inancıyla, etnik kökeniyle uğraşıyorlar; ya kardeşim benim ailemi bu şehirde yaşayan herkes bilir, etnik köken üzerinden insana hakaret edilmez.

"Bu sürecin partiler üstü bir süreç olduğunu anlatmalısınız"

23 Haziran'da İstanbul'da seçim var. İstanbul'dan buraya gelen hemşehrilerim geri dönmeli. İki, buradaki hemşehrilerim İstanbul'daki akrabalarını aramalı, konuşmalı. Bu sürecin partiler üstü bir süreç olduğunu anlatmalısınız. Hep birlikte başaracağız.

Ben asla yalnız yürümeyeceğimi biliyorum. Özellikle siz kıymetli hemşehrilerimin yanımda olduğunu, beni güçlü kılacağınızı biliyorum. Siz de bilin ki bu yürekli kardeşiniz asla vazgeçmeyecek. Ve İstanbul'un güzel gençleri bana hep şunu söyledi; "Ekrem abi bize umut ol; sen çalış, çabala, her şey çok güzel olacak.