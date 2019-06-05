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Emre Fenerbahçe'ye ne zaman imza atacak

Emre Fenerbahçe'ye ne zaman imza atacak

Fenerbahçe’nin prensip anlaşmasına vardığı Emre Belözoğlu, millî maçların ardından sarı-lacivertlilerle masaya oturacak.

Kabus gibi bir sezonu geride bırakan ve transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe’nin prensipte el sıkıştığı Emre Belözoğlu, millî maçların ardından sarı-lacivertlilerle masaya oturmaya hazırlanıyor.

3.Fenerbahçe dönemi
Başkan Ali Koç’un bir senelik sözleşme, sonrasında ise kulüpte profesyonel görev teklif ettiği tecrübeli oyuncunun imzayı atıp kariyerindeki üçüncü Fenerbahçe dönemine başlaması bekleniyor.

İki yıllık planlama
Emre’yle ilgili planlama iki senelik süreçte gerekli sertifikaları alması ve 2022’de sportif ya da teknik direktör olarak görev alması.

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