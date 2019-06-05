Stuttgart küme düştü Mario Gomez dönmek istiyor

Bundesliga’da küme düşen Stuttgart’la yollarını ayırmaya hazırlanan Mario Gomez, Vodafone Park’a dönmek için yöneticilere haber yolladı.

Şenol Güneş'in ardından teknik direktörlük görevine Abdullah Avcı’yı getiren Beşiktaş’ta transfer çalışmaları hız kazanırken, takımın eski yıldızı Mario Gomez’in Siyah-Beyazlı kulübe dönmek istediği ortaya çıktı.

Bundesliga’da küme düşen Stuttgart’la yollarını ayırmaya hazırlanan Alman golcünün, Vodafone Park’a dönmek için yöneticilere haber gönderdiği öğrenildi.

26 golle krallık tacını takmıştı

2015 yazında Beşiktaş’a transfer olan 33 yaşındaki santrfor, o sezon ligde kaydettiği 26 golle krallık tacını takıp Kartal’ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olmuştu. Ancak sezon sonunda ülkemizdeki terör olaylarını bahane ederek Türkiye’den ayrılmıştı. Siyah-Beyazlı yönetim, Avcı’nın vereceği karara göre Gomez’le masaya oturacak.