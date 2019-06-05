Enes Ünal'dan tavsiye: Avrupa'dan korkmayın

Milli futbolcu Enes Ünal, ''Genç oyuncular oynayabilecekleri liglere gitmeliler, burası Türkiye'yse devam etmeliler ama başka bir yerse, Avrupa da olsa çekinmeden, korkmadan gidip oynamalılar.'' dedi.

La Liga'da geride bıraktığımız sezonu Real Valladolid'de kiralık olarak geçiren milli oyuncu Enes Ünal, Sabah'a konuştu.

Türk futbolunda Cengiz Ünder'le birlikte öncü oldun, Avrupa'ya genç yaşta açıldınız ve arkanızdan çok sayıda genç Avrupa'ya gitti. Ozan, Merih, Zeki, Çağlar gibi… Türk futbolu ileri gitti mi sence bu transferlerle?

Gitmeye başladığını düşünüyorum. Türklere ilgi göstermeye başladılar. Özellikle Cengiz'i iyi tanıyorlar. Bence doğru olan yol bu… Genç oyuncular oynayabilecekleri liglere gitmeliler, burası Türkiye'yse devam etmeliler ama başka bir yerse, Avrupa da olsa çekinmeden, korkmadan gidip oynamalılar. Temeli oynamak… Genç oyuncu için en önemli şey futbol oynamak. Sonuçta bu işi bunun için yapıyoruz.

Son dönemde yabancı sınırı çok konuşuldu ama bu dönemde birçok genç oyuncu yurt dışın açıktı. Sen yabancı sınırı hakkında ne düşünüyorsun?

Ben kuralla ilgili bir yorum yapamam ama kişisel olarak kaliteden yanayım. Gelen yabancı oyuncu da kaliteli olsun, yerli oyuncu da kaliteli olsun. Genç oyuncuların yurt dışına çıkması açısından ise tabii ki önemli... Sadece ülke olarak bakmamak lazım, oyuncu nerede oynayabiliyorsa, daha iyiye gidiyorsa orası doğru yerdir. Zeki Çelik mesela… Benim altyapıdan arkadaşım. Gösterdiği gelişim inanılmaz. Bunu sadece Lille'de göstermedi. Nilüfer'de, İstanbulspor'da oynarken gösterdi.

Eskiye göre 'şunu daha iyi yapıyorum' dediğin neler var?

Birçok açıdan futbolu öğrendim. Dünyanın en iyi iki liginden birinde oynuyorum. Geçen sene ilk geldiğimde daha fazla sırıtıyordum. Forvet olarak portföyünü geliştirmek, nereye koşacağını bilmek önemli. Daha çok ikinci forvet gibi oynadım, servis de yapmam gerekiyor. Bunları da geliştirdim.

Lisa, sevgili Enes'ten daha iyi bir futbolcu olduğunu iddia edenler oldu. (gülüşmeler)

Elbette böyle bir şey söylemem ama tek söyleyebileceğim bire birde beni geçemeyeceği…

Profesyonel olarak futbol oynadın. Kadınlar futboluyla erkekler futbolunu karşılaştırabilir misin, daha mı teknik oynanıyor, yoksa daha mı fiziksel?

Teknik olduğunu söyleyenler yanılıyor, kadınlar futbolu dövüş gibidir. Mücadeledir. Motivasyona dayalı, kazanma hırsından beslenen bir oyun bence. Erkeklere göre daha sert oynadığımızı kesinlikle söyleyebilirim.

Peki kendi oyun stilini nasıl tanımlarsın?

Biraz pislik oynarım. Savunma oyuncusuyum ve sahada sinirli oluyorum. Enes'le oynarken de o hep yerlerde olur.



Enes Ünal: Birkaç kere oynadık, ondan sonra oynamadık zaten, çok gereksiz yani (gülüyor).