HABER /  GÜNCEL

Yargıtay'dan emsal karar! Uçuşu iptal olanlar dikkat

İhlas Haber Ajansı
Yargıtay'dan emsal karar! Uçuşu iptal olanlar dikkat

Yargıtay, havayolu şirketi adına sözleşme kurulmasına aracılık eden şirket olarak faaliyet gösteren acentanın, uçuş iptali sebebiyle oluşan ayıplı hizmetten sorumlu tutulamayacağına hükmetti.

Emsal kararla birlikte iptal edilen uçuşların bilet ücreti acentadan tahsil edilemeyecek.

Bilet ücretinin iadesini istedi

Bir vatandaş, bir acentanın web sitesinden Scandinavian Airlens'in Amsterdam-Kopenhag-Alanya güzergahında gerçekleştirilecek uçuşa ait iade edilemez promosyon bilet aldı. Uçuşta havayolundan kaynaklanan sebeplerle Koenhag- Alanya parkuru gerçekleşmedi. Bilet aldığı acentanın kapısını çalan mağdur yolcu, bilet ücretinin iadesini istedi.

Bilet ücretinin yolcuya ödenmesine hükmetti

Şirket ödeme yapmayınca yolcu, Tüketici Hakem Heyeti'ne müracaat etti. Heyet, bilet ücretinin yolcuya ödenmesine hükmetti. Acenta, bilet tutarını mağdur yolcunun hesabına yatırdı.

Karara itiraz

Acenta, hakem heyeti kararının iptali talebiyle Tüketici Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkeme talebi reddetti. Devreye giren Adalet Bakanlığı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı kanalıyla karara itiraz etti.

"Verilen karar doğru olmamıştır"

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, emsal nitelikte bir karara imza attı. Acentanın aracılık hizmetleri verdiğine dikkat çekilen kararda, "Havayolu şirketi adına sözleşme kurulmasına aracılık eden bir şirket olarak faaliyet gösteren acentanın uçuş iptali sebebiyle oluşan ayıplı hizmetten sorumlu tutulamayacağından Tüketici Mahkemesi'nce verilen karar doğru olmamıştır. Mahkemece verilen hükmün, kanun yararına bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir" denildi. 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
İdris Baba ölüyor mu? Ersan Kesal'dan yeni sezon Çukur için bomba açıklamalar
Foto Galeri İdris Baba ölüyor mu? Ersan Kesal'dan yeni sezon Çukur için bomba açıklamalar Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Tekirdağ'da feci kaza ölü ve yaralılar var
Tekirdağ'da feci kaza ölü ve yaralılar var
Faiz beklentisi altına yaradı! Resmen uçtu
Faiz beklentisi altına yaradı! Resmen uçtu
Zeyrek'ten YSK kararına sert tepki: Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu
Zeyrek'ten YSK kararına sert tepki: Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu
Eski UEFA Başkanı Johansson hayatını kaybetti
Eski UEFA Başkanı Johansson hayatını kaybetti
Asker ailesinden Hulusi Akar'a bomba davet
Asker ailesinden Hulusi Akar'a bomba davet
Kaşıkçı cinayetinden 16 gün sonra paylaşıldı! ABD ve Suudi Arabistan'ın nükleer trafiği
Kaşıkçı cinayetinden 16 gün sonra paylaşıldı! ABD ve Suudi Arabistan'ın nükleer trafiği
ÖNCEKİ HABERLER
Nesli tükenmekte olan Anadolu dağ turnası görüntülendi
Nesli tükenmekte olan Anadolu dağ turnası görüntülendi
EİB’den Mayıs ayında 80 yıllık ihracat rekoru geldi
EİB’den Mayıs ayında 80 yıllık ihracat rekoru geldi
Nevşehir bayram namazı saatleri kaçta 2019 Diyanet
Nevşehir bayram namazı saatleri kaçta 2019 Diyanet
Üvey anne şiddetinden bakın nasıl kurtuldu
Üvey anne şiddetinden bakın nasıl kurtuldu
Yusuf Yazıcı için çılgın teklif
Yusuf Yazıcı için çılgın teklif
Jetler havalandı! PKK'ya ağır darbe
Jetler havalandı! PKK'ya ağır darbe
Bu fırındaki ekmekler asırlık mayalarla yapılıyor
Bu fırındaki ekmekler asırlık mayalarla yapılıyor
19 yaşındaki model kalçasının gerçek olduğunu ispatlamak için...
19 yaşındaki model kalçasının gerçek olduğunu ispatlamak için...
Yorumlar