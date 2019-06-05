İdris Baba ölüyor mu? Ersan Kesal'dan yeni sezon Çukur için bomba açıklamalar

Dizinin söylemine hasret var. Böyle bir mahallenin olması mümkün değil. Bu kadar çok çatapat olan mahalleye polis girmez mi? Elbette ki distopik mahalle. Edilen kelam seyirciye gidiyor. Sizde kahramanla özdeşleşmezseniz o filme ilişki kurmazsınız. Çoculuğumda Avanos'ta Yılmaz Güney filmlerinden sonra birbirine olmayan tabancalarla ateş eden, havada tekmeler atan çocuklardık biz.