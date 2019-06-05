HABER /  GÜNCEL

Tekirdağ'da feci kaza ölü ve yaralılar var

Tekirdağ'da feci kaza ölü ve yaralılar var

TEKİRDAĞ'IN Çorlu ilçesinde TEM otoyolunda TIR ile çarpışan otomobil alev alarak yandı. İlk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Çorlu'nun TEM gişeleri mevkiinde meydana geldi. İstanbul'dan Edirne istikametine giden sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 67 AV 778 plakalı otomobile, arkadan gelen Mehmet V. yönetimindeki 34 FL 2845 plakalı TIR çarptı. Şiddetli çarpmanın etkisiyle otomobil alev alarak yanmaya başladı. Yoldan geçenlerin yangın söndürme tüpleriyle müdahale ettiği alevler kısa sürede tüm otomobili sardı. Otomobilde bulunanlar ise bir anda alev topuna dönen araçtan çıkamadı.

İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınırken, araçta bulunan ve henüz kimlikleri belirlemeyen 5 kişi yanarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

SON DAKİKA HABERLERİ
Faiz beklentisi altına yaradı! Resmen uçtu
Faiz beklentisi altına yaradı! Resmen uçtu
Zeyrek'ten YSK kararına sert tepki: Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu
Zeyrek'ten YSK kararına sert tepki: Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu
Eski UEFA Başkanı Johansson hayatını kaybetti
Eski UEFA Başkanı Johansson hayatını kaybetti
Asker ailesinden Hulusi Akar'a bomba davet
Asker ailesinden Hulusi Akar'a bomba davet
Kaşıkçı cinayetinden 16 gün sonra paylaşıldı! ABD ve Suudi Arabistan'ın nükleer trafiği
Kaşıkçı cinayetinden 16 gün sonra paylaşıldı! ABD ve Suudi Arabistan'ın nükleer trafiği
Üvey anne şiddetinden bakın nasıl kurtuldu
Üvey anne şiddetinden bakın nasıl kurtuldu
ÖNCEKİ HABERLER
Nesli tükenmekte olan Anadolu dağ turnası görüntülendi
Nesli tükenmekte olan Anadolu dağ turnası görüntülendi
EİB’den Mayıs ayında 80 yıllık ihracat rekoru geldi
EİB’den Mayıs ayında 80 yıllık ihracat rekoru geldi
19 yaşındaki model kalçasının gerçek olduğunu ispatlamak için...
19 yaşındaki model kalçasının gerçek olduğunu ispatlamak için...
Yusuf Yazıcı için çılgın teklif
Yusuf Yazıcı için çılgın teklif
Bu fırındaki ekmekler asırlık mayalarla yapılıyor
Bu fırındaki ekmekler asırlık mayalarla yapılıyor
Diyanet bayram namazı saatleri! 2019 Yozgat bayram namazı saati
Diyanet bayram namazı saatleri! 2019 Yozgat bayram namazı saati
Bakan Kurum: Binali Yıldırım’ı 23 Haziran’da başkan yapacağız
Bakan Kurum: Binali Yıldırım’ı 23 Haziran’da başkan yapacağız
Batman bayram namazı saatleri kaçta 2019 Diyanet
Batman bayram namazı saatleri kaçta 2019 Diyanet
Yorumlar