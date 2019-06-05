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Buruk bayram! Ataması yapılmayan genç öğretmen intihar etti

Buruk bayram! Ataması yapılmayan genç öğretmen intihar etti

KASTAMONU Merkez Hisarardı mahallesinde, ataması yapılmayan 21 yaşındaki matematik öğretmeni Kevser Abdülkadiroğlu, arefe günü kendini asarak yaşamına son verdi.

Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Matematik Öğretmenliği bölümü mezunu olan 21 yaşındaki Abdülkadiroğlu’nun kesin intihar nedeni bilinmiyor.

"Yok başka cehennem yaşıyoruz işte!"

Ancak CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, genç öğretmenin ölümüne ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Yok başka cehennem yaşıyoruz işte! Kevser ataması yapılmayan öğretmen kardeşimizdi. Küçükken heyecanından uyuyamadığı arife gecesinde intihar ederek yaşamına son verdi. Bu intiharın sorumlusu Kevser gibi yüzlerce kardeşimizin hayallerini ellerinden alanlardır. Unutmayacağız!"

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