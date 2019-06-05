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Pençe Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 40 oldu

İhlas Haber Ajansı
Pençe Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 40 oldu

Pençe Harekatı'nda 10. günü itibariyla 6 terörist daha etkisiz hale getirildi. Harekatta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 40 oldu.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Hakurk’ta başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı’nda 6 terörist daha etkisiz hale getirilerek harekâtın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 40 olduğunu açıkladı. Ayrıca Zap bölgesinde de 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. 

İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Irak'ın kuzeyi Hakurk’ta başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı’nda 6 terörist daha etkisiz hale getirilerek harekâtın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 40 oldu. Ayrıca Zap bölgesinde de 2 terörist etkisiz hale getirildi." 

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