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Hande Kazanova Haziran 2019 Balık Burcu ev ve aile önemli

Hande Kazanova Haziran 2019 Balık Burcu ev ve aile önemli

Ailenizle olan bağlantılarınızı kuvvetlendireceksiniz. Astrolog Hande Kazanova aylık burç yorumlarını inceledi. Balık burcu Haziran ayında hangi etkiler altında olacak? Para, sağlık, aşk, kariyer konularında Balık burcunu neler bekliyor?

Ev ve aile ile ilgili konular bu ay önemli olacak sevgili Balık ve yükselen Balık’lar. Ailevi konularda atılması gereken önemli adımlar ve kararlar 3 Haziran’da oluşacak Yeniay ile beraber devreye sokulabilir.4 Haziran’dan sonra ise hayatınıza aşkı çekmek isteyeceksiniz. Hayatınızda bir insan var ise hayatı onunla paylaşmaktan mutluluk duyabilirsiniz. Bu dönemde alıngan olmamaya özen göstermelisiniz. 9 Haziran’da Venüs, İkizler Burcu’na geçiyor.

Ailenizle olan bağlantılarınızı kuvvetlendireceksiniz. 14-16-19 ve 20 Haziran tarihlerine dikkat etmeniz gerekecek. Bu tarihlerde özel hayatınızda zorlanabilirsiniz. Bazı arkadaşlarınızla olan bağlantılarınızı gözden geçirebilirsiniz.16 Haziran kariyer ile ilgili birtakım girişimleriniz için önemli olabilir. Dikkatli adımlar atmanızda fayda olacak. Yanıltıcı etkiler altında olacaksınız.

Şiddeti üzerinize çekecek olaylardan uzak durmalısınız. 17 Haziran’da bir Dolunay gerçekleşecek. Kariyer alanlarınızda hızlı kararları karşınıza getirecek. 27 Haziran’dan sonra günlük hayatınıza odaklanmanız gereken bir dönem başlıyor. Güzel bir ay diliyorum.

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