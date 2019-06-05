Hande Kazanova Haziran 2019 Yay Burcu yorumu ilişkiler önemli

Bu ay sizin için kendinizden ziyade ilişkilerinizin önem kazandığı bir ay olacak. Astrolog Hande Kazanova aylık burç yorumlarını inceledi. Yay burcu Haziran ayında hangi etkiler altında olacak? Para, sağlık, aşk, kariyer konularında Yay burcunu neler bekliyor?

Bu ay sizin için kendinizden ziyade ilişkilerinizin önem kazandığı bir ay olacak. Karşı tarafın fikir ve düşüncelerine daha fazla önem vereceksiniz.3 Haziran’da oluşacak Yeniay ile beraber girişimlerinizi başlatabilirsiniz. Ortaklaşa adım atacağınız konularda ve özellikle ikili ilişkiler konusunda Yeniay’ın etkileri devrede olacak.

Maddi konularda yaşadığınız sıkıntı ve problemleri çözüme ulaştırmak için güzel birtakım fikirler içerisinde olabilirsiniz. Önemli insanlarla konuşmalar yapabilirsiniz. 9 Haziran’dan sonra ise sevdiğiniz insanla beraber vakit geçirmek önemli olacak.

Bu ayın dikkat etmemiz gereken günlerinin başında 14-16-19 ve 20 Haziran tarihleri geliyor. Bu tarihlerde maddi konularda desteklenmeyeceksiniz. Bu sürece denk gelen zamanlarda çok fazla açılmamaya özen göstermelisiniz.Büyük risk içeren adımlar atmamalısınız. 21 Haziran’dan sonra parasal konularda neler yapmanız gerektiğini daha iyi göreceksiniz. 24 Haziran’da hayal kırıklıklarına hazırlıklı olmalısınız. 27 Haziran itibariyle kendinizi geliştirecek konuları ön plana çıkartmak isteyeceksiniz. Güzel bir ay olsun.