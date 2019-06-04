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İngiltere'ye açıkça söyledi: AB'den çıkın

İngiltere'ye açıkça söyledi: AB'den çıkın

ABD Başkanı Donald Trump İngiltere Başbakanı Theresa May ile bir araya geldiği toplantıda, ''İngiltere’nin Avrupa Birliğinden çıkışı gerçekleşecek ve bu gerçekleşmeli'' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Londra ziyareti kapsamında İngiltere Başbakanı Theresa May ile bir araya geldi. Trump 2 saate yakın süren görüşmenin ardından May ile ortak basın toplantısı düzenledi.

''İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkışı gerçekleşecek ve bu gerçekleşmeli'' ifadelerini kullanan Trump, May'in Brexit'i idare etme konusunda iyi bir iş çıkardığını, planlanan ayrılığının İngiltere için iyi olacağını söyledi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin önemine vurgu  yapan Trump, daveti dolaysıyla Kraliçe 2. Elizabeth'e teşekkür ederken, "Muazzam biri, muazzam bir kadın." dedi.

ABD ve İngiltere'nin NATO'da kilit ortaklar olduğunu ifade eden Trump,  "Başbakan ile NATO müttefiklerimizin savunma harcamalarını arttırması gerektiği  konusunda mutabıkız. İkimiz de bu amaçla çok çalışıyoruz. Savunma harcamasına  gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 2'sinin ayrılması şartını karşılayan ülke  sayısının artmasını bekliyoruz. Günümüzün zorluklarıyla mücadele için ittifakın  tüm üyeleri yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır. Başka seçenekleri  yoktur." diye konuştu.

"Olağanüstü bir ticaret anlaşması"

Brexit sonrası İngiltere ve ABD arasında "olağanüstü bir ticaret  anlaşması" sözü veren Trump, "Bu ticaret anlaşmasında muazzam bir potansiyel var.  Şimdikinden 2, hatta 3 katı." ifadesini kullandı. Ticaret anlaşmasına  İngiltere'nin ulusal sağlık sisteminin de dahil olabileceğini kaydeden Trump,  "Her şey kesinlikle masada olacak." değerlendirmesinde bulundu.

"Hiç görüşmedim, hiç konuşmadım"

Trump, bir soru üzerine ana muhalefetteki İşçi Partisi Lideri Jeremy  Corbyn hakkında da konuştu. Corbyn'i tanımadığını söyleyen Trump, "Hiç görüşmedim, hiç konuşmadım. Bugünya da yarın benimle görüşmek istedi. Ben de  bunu yapmamaya karar verdim." diye konuştu.

Corbyn'nin olumsuz görüşlere sahip olduğunu söyleyen Trump,  "İnsanların eleştirmek yerine işleri doğru bir şekilde yapmaları gerektiğini  düşünüyorum." şeklinde konuştu.

"Nerede bu protestolar?"

ABD Başkanı, ziyareti nedeniyle düzenlenen gösterilere ilişkin de  "Sokaklarda tezahürat yapan binlerce kişi vardı. Ardından protestolar olduğunu  duydum. Nerede bu protestolar diye sordum. Hiçbir protesto görmedim. Sadece bugün  gelirken çok küçük bir protesto vardı. Dolaysıyla yalan haber." ifadesini  kullandı.

"Kötü bir iş çıkarıyor"

Londra Belediye Başkanı Sadık Han'ı da eleştiren Trump, "Bence çok iyi  bir belediye başkanı değil. Kötü bir iş çıkarıyor. Suç oranı artıyor. Çok sayıda  problem var. İngiltere için çok şey yapan ABD'nin temsilcisini eleştirmemesi  gerektiğine inanıyorum. Negatif değil pozitif olmalı." diye konuştu.

"Huawei'de anlaşmaya varacağız"

ABD Başkanı, Çin telekom firması Huaweiürünlerinin İngiltere'nin 5G ağında kullanılması durumunda istihbarat paylaşımı kısıtlamasına gidip  gitmeyeceğine ilişkin bir soruya, "Hayır, çünkü Huawei ve diğer konularda kesinlikle bir anlaşmaya varacağız. Harika bir istihbarat paylaşımı ilişkimiz  var. Farklılıklarımız konusunda çözüme varacağız. Konuyu görüştük ve herhangi bir  kısıtlama görmüyorum." yanıtını verdi.

Trump, "milyonlarca" göçmenin Meksika'dan ABD'ye girmesinin kabul  edilemez olduğunu kaydederek, Meksika'nın göçmen akşını durdurmaması halinde ek  vergi uygulayacaklarını sözlerine ekledi.

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