UEFA Uluslar Ligi Finalleri maç programı ve saatleri

UEFA'nın milli takımlar düzeyindeki organizasyonu olan "UEFA Uluslar Ligi Finalleri''nde ilk sezonun şampiyonu belli oluyor.

Portekiz'in ev sahipliği yaptığı 4'lü finalde A klasmanındaki dört grup lideri Portekiz, İngiltere, İsviçre ve Hollanda yer alıyor. 4'lü finalin ilk maçında yarın Portekiz - İsviçre karşılaşması oynanacak. 6 Haziran Perşembe günü ise Hollanda ile İngiltere karşı karşıya gelecek.

Porto'nun Dragao Stadyumu ile Guimaraes'in Alfonso Henriques Stadyumu'nda oynanacak UEFA Uluslar Ligi'nde şampiyon ise pazar günü yapılacak final maçıyla belirlenecek.

YARIN: 21:45 Portekiz - İsviçre

6 HAZİRAN PERŞEMBE: 21:45 Hollanda - İngiltere

9 HAZİRAN PAZAR: 16:00 3.'lük Maçı

21:45 Final