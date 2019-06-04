Kılıçdaroğlu'ndan hayatını kaybeden işçilerin ailelerine taziye ziyareti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Dudullu-Bostancı metro hattı inşaatında hayatını kaybeden güvenlik görevlisi Mehmet Altun ile Kuzey Marmara Otoyolu inşaatında hayatını kaybeden Öztürk Yılmaz’ın ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Ümraniye'de Dudullu-Bostancı metro hattı inşaatında hayatını kaybeden güvenlik görevlisi Mehmet Altun ile Kuzey Marmara Otoyulu inşaatında hayatını kaybeden Öztürk Yılmaz’ın ailelerini ziyaret etti.
Ziyarette CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da yer aldı.