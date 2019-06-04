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Atletico Madrid'in yıldızı Diego Costa'ya vergi suçlaması

Atletico Madrid'in yıldızı Diego Costa'ya vergi suçlaması

İspanya'nın başkenti Madrid'deki İl Mahkemesi Ekonomik Suçlar Savcılığı, Atletico Madrid'de forma giyen Brezilya asıllı İspanyol futbolcu Diego Costa hakkında 1 milyon avro vergi kaçırdığı iddiasıyla suçlamada bulundu.

Savcılık, Diego Costa'nın 2014 yılındaki gelir beyanında 1 milyon 14 bin 416 avroluk vergi kaçırdığına ilişkin iddianamesini mahkemeye sundu.

İddianamede, Diego Costa'nın 1 milyon 371 bin 98 avro değerindeki imaj haklarından elde ettiği geliri direkt veya üçüncü bir kişi aracılığıyla yasa dışı yollardan aklayarak vergi kaçırdığı suçlaması yapıldı. 

Diego Costa'nın 2014 yılında İngiltere'nin Chelsea Kulübüne transfer olmasına rağmen o dönem içerisinde mali olarak ikamet yerinin İspanya olduğu belirtildi.

İspanya'da futbolculara yönelik vergi kaçırma suçlamaları son dönemde çok sık görülürken, bu zamana kadar Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, James Rodriguez, Radamel Falcao, Angel Di Maria, Neymar, Javier Mascherano, Marcelo, Iker Casillas, Luka Modric, Alexis Sanchez ve Fabio Coentrao, hüküm giyerek vergi cezası ödemek zorunda kalmıştı.

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