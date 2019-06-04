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Şehit Uzman Onbaşı Eren Yücel, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Uzman Onbaşı Eren Yücel, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

TUNCELİ’nin Ovacık ilçesi kırsalında PKK’lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Eren Yücel’in (28) cenazesi, memleketi Adana’da toprağa verildi.

Jandarma Uzman Onbaşı Eren Yücel, Tunceli’nin Ovacık ilçesinde 3 Haziran’da PKK’lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit oldu. Şehit Yücel’in cenazesi Elazığ’da yapılan törenin ardından hava yoluyla memleketi Adana’ya getirildi.

3 kardeşin en küçüğüydü

Bekar ve 3 kardeşten küçüğü olduğu öğrenilen Eren Yücel’in cenazesi  Seyhan ilçesindeki Gazipaşa Mahallesi’nde bulunan baba evine götürülüp helallik alındıktan sonra son yolculuğuna uğurlanmak üzere Kabasakal Mezarlığı’na götürüldü.

Mezarlıkta düzenlenen törene AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, çeşitli partilerden milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, askeri yetkililer, kent protokolü ve vatandaşlar katıldı. Şehidin babası Cabbar ile kardeşi Emre Yücel törende güçlükle ayakta durabildi.

Şehidin annesi Sevtap, kız kardeşi Ebru Yücel ile akrabaları uzun süre gözyaşı döktü. Ömer Çelik, aileye başsağlığı diledi. Kılınan cenaze namazı ve edilen duaların ardından Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Eren Yücel’in naaşı toprağa verildi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, definin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak, şehit babası Cabbar Yücel ile telefonla görüştürdü.

Görüşme sırasında duygusal anlar yaşayan Yücel, "Allah razı olsun. Sağolun teşekkür ediyorum. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. "diye konuştu.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde güvenlik güçleri ile terör örgütü mensupları arasında çıkan çatışmada 1 asker şehit olmuş, 1 asker yaralanmıştı.

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