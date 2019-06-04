HABER /  YEREL SEÇİMLER 2019

Ak Partili Mahir Ünal Yıldırım -İmamoğlu canlı yayını için tarih verdi

Ak Partili Mahir Ünal Yıldırım -İmamoğlu canlı yayını için tarih verdi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın, Ekrem İmamoğlu ile yayına çıkması konusuna ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Ünal, İBB adayları Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nun yayına çıkması konusunda CHP ile bayramdan sonra temas kurulacağını söyledi.

İmamoğlu-Yıldırım canlı yayını

Kahramanmaraş Valilik bahçesinde düzenlenen bayramlaşma programında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ünal, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olan Yıldırım ve İmamoğlu'nun katılacağı televizyon yayını için temasların devam edeceğini belirtti.

''Bayramdan hemen sonra temas gerçekleştireceğiz''

Engin Altaytarafından Kılıçdaroğlu'nun onayının alındığını söyleyen Ünal, "Cumhuriyet Halk Partisi ile bir temasımız oldu. Engin Altay ile bir görüşmemiz oldu. Engin Altay CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. Kılıçdaroğlu'nun onayından sonra CHP adayı Ekrem İmamoğlu ile görüşme sağladığını, dolayısıyla bayramdan hemen sonra temas gerçekleştirebileceğimizi ifade etti. İnşallah ortak canlı yayın için bayramdan hemen sonra bir temas gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Göztepe Trabzon'dan ayrılması beklenen Olcay Şahan için harekete geçti
Göztepe Trabzon'dan ayrılması beklenen Olcay Şahan için harekete geçti
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan videolu bayram paylaşımı
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan videolu bayram paylaşımı
Cemil Çiçek'ten dikkat çeken açıklamalar
Cemil Çiçek'ten dikkat çeken açıklamalar
'Binali Bey’e verdim bu kez İmamoğlu’na diyen kişi bakın kim çıktı
'Binali Bey’e verdim bu kez İmamoğlu’na diyen kişi bakın kim çıktı
Real Madrid Eden Hazard için kesenin ağzını açtı
Real Madrid Eden Hazard için kesenin ağzını açtı
Pençe harekatında yeni gelişme! 6 terörist daha öldürüldü
Pençe harekatında yeni gelişme! 6 terörist daha öldürüldü
ÖNCEKİ HABERLER
İntihara kalkışan kişiyi belediye başkanı ikna etti
İntihara kalkışan kişiyi belediye başkanı ikna etti
Sırp Novak Djokovic ve Rumen Simona Halep çeyrek finale yükseldi
Sırp Novak Djokovic ve Rumen Simona Halep çeyrek finale yükseldi
Diyanet 2019 Fitre ücreti ne kadar kimlere verilmez
Diyanet 2019 Fitre ücreti ne kadar kimlere verilmez
Amerikan vizesi alabilmek İçin yeni kurallar geldi
Amerikan vizesi alabilmek İçin yeni kurallar geldi
Beşiktaş BB Erzurumspor'dan Lokman Gör ile anlaşma sağladı.
Beşiktaş BB Erzurumspor'dan Lokman Gör ile anlaşma sağladı.
Takdir almak için kaç puan gerekiyor e okul karne sorgulama
Takdir almak için kaç puan gerekiyor e okul karne sorgulama
Rastgele ateş eden sarhoş polisler yanlışlıkla çocuğu öldürdü
Rastgele ateş eden sarhoş polisler yanlışlıkla çocuğu öldürdü
Diyanet bayram namazı saatleri! 2019 Ankara bayram namazı saati
Diyanet bayram namazı saatleri! 2019 Ankara bayram namazı saati
Yorumlar