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Real Madrid Eden Hazard için kesenin ağzını açtı

Real Madrid Eden Hazard için kesenin ağzını açtı

Real Madrid, Chelsea'nin Belçikalı yıldızı Eden Hazard için 120 milyon euroluk bir teklif yapmayı planlıyor.

La Liga devi, Londra'ya bir temsilci göndererek Chelsea'nin sportif direktörü Marina Granovskaia ile görüşme yapacak.

Real Madrid'in transfer görüşmelerinden olumlu sonuç alması durumunda resmi açıklamayı 1 hafta içerisinde yapması bekleniyor.

Chelsea'nin 28 yaşındaki oyuncu için 130 milyon euro talep ettiği ancak Madrid'in 100 milyon civarı bir ücret ödemek istediği belirtildi. Ancak Hazard'ı mutlaka renklerine bağlamak isteyen Madrid yönetiminin son olarak 120 milyon euro'ya kadar çıkabileceği ifade edildi.

Veda konuşması yapmıştı
Chelsea'nin UEFA Avrupa Ligi finalinde Arsenal'i 4-1 yenip şampiyon olduğu karşılaşmanın ardından Hazard, verdiği röportaj ile yaz transfer döneminde takımdan ayrılabileceğinin sinyalini vermiş, "Ben çoktan kararımı verdim, kulüplerin anlaşmasını bekliyorum. Sanırım artık veda zamanı geldi ancak futbol bu, ne olacağını asla bilemezsiniz." ifadelerini kullanmıştı.

Eden Hazard

Chelsea kariyeri
2012'den beri Maviler'de forma giyen sol kanat oyuncusu, toplamda 352 resmi maçta 110 kez ağları havalandırdı ve 92 asist yaptı. 2015 ve 2017 yıllarında Premier Lig şampiyonluğu yaşayan Hazard, 2012-13 ve 2018-19 sezonlarında da UEFA Avrupa Ligi Kupası'nı kazandı.

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