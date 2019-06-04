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Siirt kırsalında öldürülen 6 teröristten biri bakın kim çıktı? Süleyman Soylu açıkladı

Siirt kırsalında öldürülen 6 teröristten biri bakın kim çıktı? Süleyman Soylu açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 30 Nisan'da Siirt'in Baykan ilçesi kırsalında etkisiz hale getirilen 6 teröristten birinin birinin turuncu kategoride yer alan 'Berfin Savuşkan' kod adlı Rojda Koç olduğunu açıkladı.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şırnak'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kato Dağı Tuzluca Üs bölgesini ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, Siirt'in Baykan ilçesi kırsalında 30 Nisan'da İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendiğini anımsattı. 

"30 Nisan'da Siirt'in Baykan ilçesi kırsalında 6 terörist etkisiz hale getirilmişti. Teröristlerden birinin turuncu kategoride yer alan 'Berfin Savuşkan' kod adlı Rojda Koç olduğu tespit edilmiştir." diyen Soylu, terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde bulunan Kato Dağı’na çıkıp bayram namazı kıldıktan sonra Mehmetçiklerin Ramazan Bayramı’nı kutladı. 

Siirt'in Baykan ilçesi kırsalında 30 Nisan'da İl Jandarma Komutanlığınca, İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlenmiş, 6 terörist etkisiz hale getirilmişti. 

Teröristlerden birinin, "Terörden Arananlar Listesi"nde 600 bin lira ödülle turuncu kategoride aranan "Cemal" kod adlı Mehmet Yaman olduğu açıklanmıştı.

İçişleri Bakanı Soylu, Ramazan Bayramı dolayısıyla 2 bin 800 rakımlı Kato Dağı’na çıktı. Burada bayram namazını kılan Bakan Soylu, daha sonra askerlerin bayramını kutladı. Ardından askerlerle birlikte kahvaltı yapan Bakan Soylu, beraberindekilerle birlikte İlçe Tabur Komutanlığı’na geldi. Burada bir konuşma yapan Bakan Soylu, tek bir terörist kalmayıncaya kadar mücadelelerinin büyük bir anlayışla, kararlılıkla, ettikleri yemine sadık kalarak devam edeceğini söyledi. 

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