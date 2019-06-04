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Devlet Bahçeli'den YSK'nın tartışmalı kararına ilk yorum

Devlet Bahçeli'den YSK'nın tartışmalı kararına ilk yorum

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, YSK'nın seçim kurulu başkanları ile diğer yetkililerle ilgili aldığı karara ilişkin "Bu tür davranışların anlaşılması zordur. 19 gün bu tartışılacak." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ramazan Bayramı dolayısıyla MHP’nin kurucusu ve ilk genel başkanı Alparslan Türkeş'in kabrine gerçekleştirdiği ziyaret sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"Bu tür davranışlar anlaşılması zor davranışlardır"

Sandık kurulu başkanlarının usule uygun belirlenmediğini gerekçe göstererek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini iptal eden Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) önceki gün verdiği "soruşturma geçiren ilçe seçim kurulu başkanları ve seçim müdürlerinin tekrar görev alabileceklerine" ilişkin kararına tepki gösteren Bahçeli, "Bu tür davranışlar anlaşılması zor davranışlardır" dedi.

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