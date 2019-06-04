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Yunan generalin Türkiye talebi kabul görülmeyince istifa etti

Yunan generalin Türkiye talebi kabul görülmeyince istifa etti

Türkiye ve Yunanistan arasında Ege Denizi'nde güven artırıcı önlemlere yönelik görüşmelerden sorumlu heyetin başkanı Korgeneral Nikos Zahariadis'in istifa ettiği bildirildi.

Yunanistan Savunma Bakanlığı'nda Milli Savunma Politikaları veUluslararası İlişkiler Genel Direktörlüğü Başkanlığını yürüten Zahariadis, Yunan medyasına yaptığı açıklamada, Türkiye ile görüşmelerin yapılacak erken genel seçim öncesinde durdurulması gerektiğini belirtti. Bu görüşünün kabul görmediğini kaydeden Zahariadis, "Üstlerinizle kritik bir meselede fikir ayrılığınız oluştuğu zaman yalnızca bir çözüm yolu vardır; o da istifa etmek. Ben de bunu yaptım." ifadelerini kullandı.

Görüşmenin 2. turu Ankara'da yapılacak

Türkiye'den aralarında diplomatların ve üst düzey askeri yetkililerin bulunduğu karma komisyon ile Yunanistan Savunma Bakanlığı heyeti arasında Ege Denizi'nde güven artırıcı önlemler ve iş birliğine yönelik görüşmeler 20-25 Mayıs tarihinde Atina'da gerçekleşmişti.

Görüşmelerin ikinci turunun ise Ankara'da yapılması planlandığı belirtilmişti.

Yunanistan'da Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri ve yerel seçimler sonrası yenilgiye uğrayan hükümetteki SYRIZA partisi lideri ve Başbakan Aleksis Çipras, erken seçime gidileceğini duyurmuştu.

Olası erken seçim tarihi 7 Temmuz olarak belirlenirken, seçimlerden galip çıkan Yeni Demokrasi (ND) partisi yetkilileri, ülkenin geleceğini ilgilendiren kararların erken seçimlere kadar dondurulması gerektiğini savunuyor.

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