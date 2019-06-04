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Hande Kazanova Haziran 2019 Başak Burcu kariyer ve iş önemli

Hande Kazanova Haziran 2019 Başak Burcu kariyer ve iş önemli

Astrolog Hande Kazanova aylık burç yorumlarını inceledi. Başak burcu Haziran ayında hangi etkiler altında olacak? Para, sağlık, aşk, kariyer konularında Başak burcunu neler bekliyor?

Bu ay gözle görülür etkilerin ön plana çıktığı ve toplum önü ilişkilerinizde kendinizi ortaya çıkarmak istediğiniz aylardan bir tanesi sevgili Başak ve yükselen Başak’lar. Kariyer ve iş fırsatları yüzünüze gülebilir. Güzel sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. En önemlisi bu ay dostluk ve arkadaşlıklarınıza dikkat etmeniz gerekecek. 3 Haziran’da bir Yeniay gerçekleşecek. Kariyer ve işle ilgili konular hızlanacak.

4 Haziran’da Merkür, Yengeç Burcu’na geçiyor. Sosyal çevre ve arkadaşlık ortamlarınızda konuşma ve görüşmelerinizi hızlandıracaksınız.

9 Haziran’dan sonra uzun zamandır kafanızı meşgul eden sıkıntı ve problemleri üstlerinizle konuşmak için uygun bir dönem olacak. Bu ay  14-16-19 ve 20 Haziran tarihlerine dikkat etmeniz gerekecek. Arkadaşlarınızla ilişkilerinizde sıkıntı ve problemlere açık olabilirsiniz.

Sevdiğiniz insanla arkadaşlarınız arasında kalabilirsiniz. 21 Haziran’dan sonra hayatınızı ilgilendirecek kararları ön plana çıkartacaksınız. Ay sonunda ise daha rahat etkiler altında olacaksınız. 27 Haziran’dan sonra dinlemek için aradığınız zamanı bulacaksınız. Güzel bir ay olsun.

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