HABER /  POLİTİKA

Dışişleri Bakanlığından 'Sudan' açıklaması

Demirören Haber Ajansı
Dışişleri Bakanlığından 'Sudan' açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Sudan’da yaşanan gelişmelere ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Kardeş ülke Sudan’da siyasi geçiş sürecine ilişkin müzakereler devam ederken göstericilere müdahale edildiği, can kayıpları ve yaralanmalar meydana geldiği yolundaki haberler derin endişeyle karşılanmıştır" denildi.

Dışışleri Bakanlığı, Sudan’ın başkenti Hartum’da güvenlik güçlerinin ordu karargahı önündeki protesto alanına müdahale etmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kardeş ülke Sudan’da siyasi geçiş sürecine ilişkin müzakereler devam ederken göstericilere müdahale edildiği, can kayıpları ve yaralanmalar meydana geldiği yolundaki haberler derin endişeyle karşılanmıştır. Ülkenin güvenlik ve istikrarının muhafazası ve tırmanmanın behemehal önlenmesi için şiddetten uzak durulması ve müzakere sürecinin ulusal uzlaşı temelinde barışçıl yöntemlerle devam ettirilmesi şarttır. Geçiş sürecinin Sudan halkının beklentileri doğrultusunda süratle tamamlanması ve bir an önce sivil hükümetin kurulması bu bağlamda önem taşımaktadır. Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da kardeş Sudan’ın ve kardeş Sudan halkının yanında yer almayı sürdürecektir."

SON DAKİKA HABERLERİ
Manisa Soma'da 3.7 büyüklüğünde deprem
Manisa Soma'da 3.7 büyüklüğünde deprem
Tunceli'den yürek yakan şehit haberi
Tunceli'den yürek yakan şehit haberi
ABD'de helikopter düştü 3 ölü
ABD'de helikopter düştü 3 ölü
Bayram tatilinde 3 günlük acı tablo 26 ölü 266 yaralı
Bayram tatilinde 3 günlük acı tablo 26 ölü 266 yaralı
PKK'nın sözde liderlerinin kullandığı mağara vuruldu!
PKK'nın sözde liderlerinin kullandığı mağara vuruldu!
Galatasaray transferler için geri sayımda!
Galatasaray transferler için geri sayımda!
ÖNCEKİ HABERLER
Adıyaman'da ticari araç devrildi: 3 ağır 7 yaralı
Adıyaman'da ticari araç devrildi: 3 ağır 7 yaralı
Bayram mesajları kısa 2019 resimli Ramazan bayramı kutlama sözleri
Bayram mesajları kısa 2019 resimli Ramazan bayramı kutlama sözleri
Bilecik bayram namazı saatleri! 2019 Diyanet bayram namazı saati
Bilecik bayram namazı saatleri! 2019 Diyanet bayram namazı saati
Donald Trump'tan Ramazan Bayramı mesajı
Donald Trump'tan Ramazan Bayramı mesajı
Muğla'da trafik kazası: 1 ölü 8 yaralı
Muğla'da trafik kazası: 1 ölü 8 yaralı
Diyanet bayram namazı saatleri! 2019 Eskişehir bayram namazı saati
Diyanet bayram namazı saatleri! 2019 Eskişehir bayram namazı saati
Binali Yıldırım: Fevkalade talihsiz bir karardır
Binali Yıldırım: Fevkalade talihsiz bir karardır
Diyanet 2019 Fitre ücreti ne kadar kimlere verilmez
Diyanet 2019 Fitre ücreti ne kadar kimlere verilmez
Yorumlar