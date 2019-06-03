Galatasaray Ever Banega için harekete geçti! Orta sahayı yıkacak

Süper Lig şampiyonu Galatasaray, hem şampiyonlar ligi hem de 23. şampiyonluk için transfer çalışmalarına hız kazandırdı.

Takımdan gönderilecek oyuncularla birlikte Şampiyonlar Ligi'ne güçlü bir kadroyla katılmak isteyen Sarı kırmızılılar, kilit bölgelere yüksek potansiyelli oyuncular alacak. Bu doğrultuda orta sahaya düşünülen 1 numaralı isim ise, Sevilla’nın yıldızı Ever Banega.

Sevilla ile 1 yıl sözleşmesi kalan Arjantinli oyuncuyu, Fatih Terim’in çok istediği öğrenildi. Terim’in gelecek sezon planlarında Banega önemli bir yer teşkil ediyor.

Tecrübeli çalıştırıcı, transferin gerçekleşmesi durumunda Tangocuyu takımın yeni oyun kurucusu yapacak.

Ayrılmak istiyor

Banega’nın, Sevilla ile sözleşmesi devam etse de; İspanyol kulübü oyuncuyla yolları ayırmak istiyor.

İspanyol ekibinin satmak istediği Banega için düşündüğü rakam ise 7 milyon euro. Orta sahada tam bir joker olan Tangocu, hem teknik hem de çok hırslı.

51 maçta 22 sarı 2 kırmızı

En büyük dezavantajı ise çok kart görmesi. Banega bu sezon çıktığı 51 maçta tam 22 sarı, 2 de kırmızı kart gördü.

Sevilla, La Liga’yı 6'ıncı sırada bitirdi ve Şampiyonlar Ligi biletini alamadı. Avrupa’nın 1 numaralı turnuvasında oynamak için ayrılmak isteyen Benega’nın, kulübünde mutsuz olduğunu İspanya’nın önemli gazetelerinden Marca da yazdı.

Rakibi Boca Juniors

Galatasaray dışında, 30 yaşındaki Arjantinli oyuncunun en ciddi taliplerinden biri ise Boca Juniors.

Boca, 2 milyon eurodan 3 yıllık sözleşme önerirken, hali hazırda 3 milyon euro net maaşı olan Banega’nın bu öneriye sıcak bakmadığı öğrenildi.

Galatasaray ise 3 milyon euronun üzerinde bir rakamı şimdiden gözden çıkarmış durumda.