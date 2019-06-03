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MHP Eşme İlçe Başkanı Burçin Kayhan Yücesoy'a silahlı saldırıda sıcak gelişme

MHP Eşme İlçe Başkanı Burçin Kayhan Yücesoy, çıkan tartışmada sonucu av tüfeğiyle ayağından vuruldu. MHP, Uşak'ın Eşme ilçesinde, MHP İlçe Başkanı Burcin Kayhan Yücesoy'un silahla yaralanması olayı ile ilgili başlatılan soruşturma tamamlanıncaya kadar, ilçe başkanlığının kapatılmasına karar verdi.

MHP Uşak İl Başkanı Ayhan Kınden, MHP Uşak Başkan Yardımcısı Süleyman Karahan, MHP Uşak İl Yöneticisi Cevat Gürsoy ile  31 Mart Yerel Seçimleri'nde MHP Uşak Belediye Başkan Adayı Muhammet Fatih Erdoğan Eşme ilçesine gitti. 

"Görevden alma" tartışması iddiası

Şehit Alibey Mahallesi Dumlupınar Caddesi'nde MHP Eşme İlçe Başkanı Burçin Kayhan Yücesoy ile grup arasında "görevden alma" yüzünden  tartışma çıktı. MHP Eşme İlçe Başkanı Burçin Kayhan Yücesoy'un görevden alınması konusunun görüşülmesi sırasında tartışmanın çıktığı iddia edildi.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine MHP Eşmeİlçe Başkanı Burçin Kayhan Yücesoy av tüfeğiyle ayağından vuruldu.  Yücesoy, sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.  

Bazı partililer gözaltına alındı

Polis ekipleri il başkanı Kınden, başkan yardımcısı Karahan, il yöneticisi Gürsoy ve eski belediye başkan adayı Erdoğan'ı göz altına aldı.

Şüpheliler serbest bırakıldı

Şüpheliler emniyette ifadeleri alındıktan sonra Cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldı. 

Olaya karıştığı iddia edilen 2 kişi polis ekiplerince aranıyor. 

Olay yerinde bulunan değişik çaplarda 4 av tüfeği ele geçirilirken, Yücesoy'u yaralayan silahı kimin ateşlediğinin henüz belirlenemediği öğrenildi. 

MHP'den açıklama

MHP'den yapılan yazılı açıklamada "Uşak ili Eşme ilçesinde meydana gelen olay nedeniyle Eşme Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sonuçlanıncaya kadar Milliyetçi Hareket Partisi Uşak, Eşme İlçe Başkanlığı'nın kapatılmasına karar verilmiştir. Uşak İl Başkanlığı'nın olayla ilgili rolü genel merkezimiz tarafından incelemeye alınmıştır" denildi.

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