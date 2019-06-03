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AK Parti'den YSK’nın Seçim Kurulu tartışmalı kararına itiraz

AK Parti'den YSK’nın Seçim Kurulu tartışmalı kararına itiraz

AK Parti, YSK'nın seçim kuruluyla ilgili son kararına itiraz etti. Bayram sonrası YSK'nın itirazı karara bağlaması bekleniyor.

AK Parti, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) seçim kuruluyla ilgili son kararına itiraz etti.

Özel karar gözden geçirilsin demişti

AK Parti Yüksek Seçim Kurulu'nun soruşturma geçiren ilçe seçim kurulu başkan ve müdürlerinin 23 Haziran seçimlerinde görev yapması kararına itiraz edecek. Kararı doğru bulmadıklarını belirten AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel, kararın gözden geçirilmesi için başvuru yapacaklarını söyledi.

Bayram sonrası karara bağlanacak

Yüksek Seçim Kurulu, (YSK) sandık kurullarını yasaya aykırı olarak oluşturduğu gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma geçiren ilçe seçim kurulu müdürlerinin yenilenecek seçimlerde de görevlerine devam etmesine karar vermişti.

Bayram sonrası YSK'nın itirazı karara bağlaması bekleniyor.

CHP'nin ne yapacağı merak ediliyor?

Öte yandan YSK'nın söz konusu tartışmalı kararına, bir itiraz başvurusu olup olmayacağı noktasında CHP'nin tavrını ne olacağı merak ediliyor.

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