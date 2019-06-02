Kırıkkale Keskin'de sonuçlar belli oldu

Yüksek Seçim Kurulu tarafından 31 Mart'taki belediye başkanlığı seçiminin yeniden yapılmasına karar verilen 1 belde ve 3 ilçeden biri olan Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti’nin Belediye Başkan adayı Dede Yıldırım yeniden belediye başkanı oldu.

KIRIKKALE'nin Keskin ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Dede Yıldırım 2 bin 426 oy alarak, 2 bin 165 oy alan Milli İttifakı adayı İYİ Partili Necati Alsancak'ın önünde seçimi kazandı. MHP adayı ise 679 oy aldı.

31 Mart'ta yapılan seçimde İYİ Partili Alsancak bin 806 oy, AK Partili Yıldırım ise bin 800 oy almıştı. Seçim, kısıtlı seçmenlerin oy kullandığı gerekçesiyle Yüksek Seçim Kurulu kararıyla iptal edilmişti.