Bayram öncesi bir kaza daha! Fethiye'de 6 kişi yaralandı

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aralarında bir çocuğun da bulunduğu 6 kişi yaralandı.

Kaza saat 12.00 sıralarında Fethiye-Antalya kara yolu Çamköy Kavşağı’nda meydana geldi. Sabri G. sürücü koltuğunda oturduğu otomobil, kavşakta Osman S.’nin kullandığı kamyonetle çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda yolcu olarak bulunan Ayşe Ecrin S. (2), Furkan S. (17), Ernur S. (42) ve Zeynep G. (68) yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulansla ilçedeki hastanelere gönderildi.

Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı belirtildi. Öte yandan kaza anı bölgedeki MOBESE kamerasına yansıdı.