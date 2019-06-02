Mehmet Cahit Turhan tarih verdi! İlk kullanan ülke biz olacağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, 5G'yle ilk tanışmanın 2020’de olacağını Türkiye’nin de 2020'de 5G’yi ilk kullanan ülkeler arasında olmasının planlandığını ifade etti.

5G’nin 2020'de kullanılmaya başlanacağını belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, 'Türkiye 5G ile ilk tanışan ülkelerden biri olacak. Ülkemizin bu yarışta olmasını ve bunu yaparken tüketici konumdan üreticiliğe geçmesini önemsiyoruz' dedi.



2025 yılına kadar dünyada toplam dijital dönüşüm pazarının 15 trilyon dolara ulaşması öngörülüyor. 5G ile yaşanacak bu dönüşümde Türkiye de tüm çalışmalarını, tüketici değil, üretici olmak için yapıyor.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan basının sorularını cevapladı.

Yol haritası hazırlanıyor

Yerli ve milli altyapıya büyük önem veriyoruz. Bu noktada da 5G ve ötesi teknolojilere giden yolda büyük hedeflerimiz var. Dünyayla aynı anda 5G’ye olabildiğince yerli ve milli imkanlarla geçişe yönelik gerekli adımları atıyoruz. Yakın gelecekte akıllanacak olan kentler, binalar, araçlar ve diğer tüm dikey endüstriler için yasal ve teknik çerçeveyi oluşturuyoruz. 5G’yle yaşanacak dönüşüme hazırlanmak üzere 5GTR Forum’u kurduk. Burada işletmeciler, teknoloji şirketleri, KOBİ’ler, akademisyenler bir arada Türkiye’nin yol haritasını hazırlıyorlar.

Türkiye ne zaman 5G’yi kullanmaya başlayacak?

5G, tahminlere göre 2020 yılında kullanılmaya başlanacak. Küresel olarak gelişmiş ülkelerde kullanılmaya başlanması ve sistemin stabil bir hale getirilmesinin ise 2022’yi bulacağı tahmin ediliyor. Biz Türkiye’nin 2020 yılında 5G’yi ilk kullanan ülkeler arasında olmasını planlıyoruz. Bu anlamda, ülkemizin de bu yarışta var olması ve dünyada 5G ile ilk tanışan ülkelerden biri olması ve bunu yaparken de tüketici konumundan üretici konumuna geçmesini önemsiyoruz. 2025 yılında kadar toplam dijital dönüşüm pazarının 15 trilyon dolara ulaşmasının öngörüldüğünü düşünürsek, üretici konumda olmanın bize sağlayacağı yararı sanırım görebiliriz.