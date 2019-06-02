Ricardo Quaresma son noktayı koydu

Abdullah Avcı tarafından kadroda düşünülmediği iddia edilen Ricardo Quaresma, Beşiktaş'taki geleceğiyle iligili konuştu.

Şenol Güneş'in yerine göreve gelen Abdullah Avcı'nın kadro planlamasında yer almayacağı iddia edilen Ricardo Quaresma, Beşiktaş'taki geleceğiyle iligili konuştu.

Önceki gün sosyal medyadan yayımladığı mesajında "35 yaşındayım, sezonu 20 yaşında oyuncu gibi bitirdim. 14 asist ve 4 gol. Bu da yaşın sadece bir rakam olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullanan Ricardo Quaresma, sözleşmesi sona erene kadar Beşiktaş'ta olduğunu söyledi.

''Beşiktaş için savaşmaya devam edeceğim"

İlerleyen yaşı ve maliyeti nedeniyle yönetimin, talibi çıkması halinde satmayı planladığı Portekizli yıldız, "Hiçbir yere gitmiyorum. Kalıp, Beşiktaş için savaşmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.