Galatasaray'dan yerli operasyonu

Şener Özbayraklı ve Jimmy Durmaz'la anlaşmaya varan Galatasaray, Beşiktaş'la yollarını ayıran Gökhan Töre'yi de kadrosuna katmaya çok yakın.

Sezonun sona ermesiyle Ahmet Çalık, Emre Akbaba, Ömer Bayram ve Emre Taşdemir dışında sözleşmeli yerli oyuncusu bulunmayan Galatasaray'da Eren Derdiyok ve Sinan Gümüş'le yollar ayrıldı. Ücretinde yüzde 50'den fazla indirime giden Selçuk İnan'la yola devam edecek sarı-kırmızılılar, Muğdat Çelik ve Semih Kaya için henüz kararını vermedi.

22 kişilik Şampiyonlar Ligi listesi için UEFA'ya 8 Türk oyuncu bildirecek Galatasaray, bu transfer döneminde yerli takviyeler yapmak zorunda.

Şener Özbayraklı ile anlaşıldı

Sabah'ın haberine göre; Bonservisi elindeki isimlere yönelen sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe ile sözleşmesini uzatmayan milli sağ bek Şener Özbayraklı ile anlaştı.

İkinci hamle Jimmy Durmaz

Galatasaray'ın ikinci yerli hamlesi Jimmy Durmaz oldu. Sol açık, 10 numara ve sağ kanatta oynayabilen Jimmy ile prensip anlaşmasına varan Galatasaray'da sırada Gökhan Töre var.

Gökhan Töre imzaya hazır

Beşiktaş'tan ayrılan Töre, Fatih Terim'le çalışmayı çok istiyor ve Galatasaray'ın belirleyeceği şartlarda (opsiyonlu ve maç başı ücret ağırlıklı) sözleşme imzalamaya hazır.