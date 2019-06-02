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İzmir’de bayram öncesi suya indirim Tunç Soyer'den açıklama

İzmir’de bayram öncesi suya indirim Tunç Soyer'den açıklama

İzmir Büyükşehir Belediyesi bayram öncesinde suya indirim yapılacağını açıkladı. 

İzmirlilerin bütçesine katkıda bulunmak, ayrıca su kaynaklarını verimli kullanılmak ve su tasarrufu sağlamak amacıyla 1 Temmuz tarihinden geçerli olmak üzere konutlarda uygulanan 2 kademeli (0-20 metreküp, 20 metreküp ve üstü) tarifeden vatandaşların lehine düzenleme yapılarak üç kademeli (0-13 metreküp, 14-20 metreküp ve 21 metreküp ve üstü) tarifeye geçilecek. 

Önceki dönemde 0-20 metreküp 4.81 TL, 20 metreküp ise 10.72 TL şeklinde ücretlendirilirken, yeni tarifeyle 0-13 metreküp 4.33 TL, 14-20 metreküp 4.69 TL ve 21 metreküp üzeri ise 9.65 TL olacak.

Şu an uygulanmakta olan birinci ve ikinci kademe su tarifelerinde 20 metreküp su için ödenen bedel 96,20 TL iken, yapılacak kademelendirmeli indirim ile 89,12 TL’ye düşecek. 

Soyer'den açıklama

Konu hakkında açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer şunları söyledi: 

“Yaptığımız bu düzenlemeyle hem dar gelirli vatandaşlarımızın yanında olmak, hem de su tasarrufunu teşvik etmek istedik. İzmir’in ucuz ve sağlıklı suya erişimi için yoğun bir şekilde çalışıyoruz ve bunu şehrimizin refahını artırmak için en önemli önceliklerden biri kabul ediyoruz. Bu doğrultudaki hizmetlerimiz artarak devam edecek. Bayram öncesinde açıkladığımız bu kararın tüm İzmirlilere hayırlı olmasını diliyorum.” 

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