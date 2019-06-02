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Abdullah Avcı'dan flaş Beşiktaş sözleri

Abdullah Avcı'dan flaş Beşiktaş sözleri

Beşiktaş'ın çiçeği burnunda teknik direktörü Abdullah Avcı, "Beşiktaş, her teknik direktörün kolay ulaşabileceği bir yer değil. Onun için dedikodular çıktığı günden itibaren, buranın teknik direktörü olmanın ayrıcalığını inanın yolda yürürken insanlar hissettiriyor. Çok güzel bir duygu" dedi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, siyah-beyazlı kulübün televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş teknik direktörü olmanın ayrıcalığını yolda yürürken bile hissettiğini belirten Abdullah Avcı, "Öncelikle Başakşehir'den gitmek lazım. Belki de olmayacak bir hikaye. Hem kulübün gelişimi, hem benim antrenörlük kariyerime katkı sağlayan bir aile ortamı. Beşiktaş, her teknik direktörün kolay ulaşabileceği bir yer değil. Onun için dedikodular çıktığı günden itibaren, buranın teknik direktörü olmanın ayrıcalığını inanın yolda yürürken insanlar hissettiriyor. Çok güzel bir duygu. Her camia değerlidir. Benim çocukluğum İnönü Stadyumu'nda, Taksim'den yürüyerek merdivenlerden aşağı inerek, Beleş tepeden maç seyrederek geçti. Lisanslı sporcu olduğumda, serbest giriş karını atıp, arkadaşlarımızı içeri alıyorduk. Harika bir duygu. Beşiktaş Kulübü'nde duygu ve ruh başka. Bunu geldiğim günden beri hissediyorum. Umarım Beşiktaş ailesine, hep insanların saygısının, sevgisinin olduğu, arttığı, Vodafone Park'taki o müthiş taraftarın, rakip olarak geldiğimde hissettirdiği duygusu, bizim de onlara sunacağımız oyun gücü ve kalitesiyle beraber, coşkulu taraftarla beraber umarım güzel şeyler yapacağız. Bugünden itibaren çalışmaya başladık" diye konuştu.

"Şenol hocayı ziyaret edeceğim"
Daha önce Milli takım ile Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde kamp yaptığını belirten Avcı, "2012 senesinde A Milli Takım Teknik Direktörüyken, Fikret Orman bize bu tesisleri açmıştı. Milli takımla burada kaldık. O günden bugüne kadar çok mesafe kat edilmiş. Şenol Hoca'ya ve ekibine de teşekkür etmek lazım. Kendisini de ziyaret edeceğim zaten Antalya'ya gidip. Hem benim eski hocam. Ben futbolcu, o teknik direktördü. Onun da fikirlerini alacağım. Bir kere her şeyden evvel kendini iyi hissedebiliyorsan bu çok değerlidir. Bunu buradaki insanlar iyi hissettirdiler hem de burada bir iç huzur var. Umarım gülen yüzler, enerji takıma da olumlu şekilde yansır ve devam eder" şeklinde konuştu.

''Desteklerini vererek devam etsinler"
Siyah-beyazlı taraftarların takımın üstüne büyük etkisi olacağına dikkat çeken Abdullah Avcı, "2 sene önce Vodafone Park'ta oynadığımız bir maç var. 89'uncu dakikada golü attık. Ben tabelaya baktım, herhalde bitti dedim. Ama seyirci bu maç böyle bitmez dedi. İnanılmaz bir coşku ve tepki oyuncuyu itti ve maç 1-1 bitti. Duran toptan yemiştik. Bunu ben küçükken de yaşadım. Şimdi oraya gittiğin zaman da yaşıyorsun. Takımın üzerinde inanılmaz katkısı olacak. Takımın biraz daha itme, o oyundaki coşkuyu onunla beraber yakalama, topu çabuk geriye alma da bile önemli bir katkısı olacak. Bütün takıma, Beşiktaş ailesine onlar olmazsa olmuyor. O desteklerini vererek devam etsinler" ifadelerini kullandı.

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