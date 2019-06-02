Balık Burcu Hande Kazanova 3-9 Haziran 2019 ev ve aile önemli

Yakın çevrenizle beraber oldukça keyifli hareket edeceğiniz haftalardan bir tanesi olacak. Astroloji uzmanı Hande Kazanova Balık burcunu sizler için yorumladı. 3-9 Haziran haftasında Balık burcunu neler bekliyor?

Ailevi konularda önemli kararlar alacaksınız ve bunları uygulamak adına şahane bir Yeniay oluşacak sevgili Balık ve yükselen Balık’lar. Evinizle ilgili atmak istediğiniz önemli adımlar varsa bu kararlarınızı uygulayacaksınız.

Yakın çevrenizle beraber oldukça keyifli hareket edeceğiniz haftalardan bir tanesi olacak. Salı günü itibariyle aşkı konuşup, eğer varsa çocuğunuzla iletişiminizi hızlandıracağınız bir döneme gireceksiniz.

Cuma günü güzel olacak çünkü yakın çevrenizle yapacağınız planlar oldukça farklı ve sıradışı olabilir. Olaylar düşünmediğiniz şekilde gelişebilir. Önemli fikirlerinizi insanlarla paylaşmaktan mutluluk duyacaksınız. Pazar günü bağışıklık sisteminiz doğru çalışmayabilir, enerjiniz düşük olacak.