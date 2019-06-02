Oğlak Burcu Hande Kazanova İş ve sağlık ön planda 3-9 Haziran 2019

3-9 Haziran haftasında Oğlak Burcunu neler bekliyor? Astroloji uzmanı Hande Kazanova Oğlak burcunu sizler için yorumladı. Önümüzdeki 15 gün boyunca hem iş alanlarınız hem de sağlığınızla ilgili konularda önemli kararlar almaya yatkın olacaksınız.

Günlük hayatınızın ritmiyle haftanız başlayacak sevgili Oğlak ve yükselen Oğlak’lar. Önümüzdeki 15 gün boyunca hem iş alanlarınız hem de sağlığınızla ilgili konularda önemli kararlar almaya yatkın olacaksınız. Sağlığınızla atmak istediğiniz bir adım varsa bu sefer devreye sokabilirsiniz.

Aşk hayatınızda oldukça keyifli etkileşimler olacak. Sevdiğiniz insanla beraber yapacağınız planlar bu hafta etkili olacak. Özellikle cuma günü beraber yapacağınız bir program sizi çok mutlu edebilir. Pazar günü sağlığınıza dikkat edin çünkü enerji düşüşleri devrede olabilir.

Yakın çevrenizdeki bazı insanlar tarafından hayal kırıklığına uğratılabilirsiniz. Venüs, İkizler Burcu’na geçtiğinde ise işinizi seveceğiniz bir dönem başlayacak. Çalışmak, üretmek ve diğer insanlarla bir araya gelmekten büyük mutluluk duyacaksınız.