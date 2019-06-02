HABER /  GÜNCEL

Oğlak Burcu Hande Kazanova İş ve sağlık ön planda 3-9 Haziran 2019

Oğlak Burcu Hande Kazanova İş ve sağlık ön planda 3-9 Haziran 2019

3-9 Haziran haftasında Oğlak Burcunu neler bekliyor? Astroloji uzmanı Hande Kazanova Oğlak burcunu sizler için yorumladı. Önümüzdeki 15 gün boyunca hem iş alanlarınız hem de sağlığınızla ilgili konularda önemli kararlar almaya yatkın olacaksınız.

Günlük hayatınızın ritmiyle haftanız başlayacak sevgili Oğlak ve yükselen Oğlak’lar. Önümüzdeki 15 gün boyunca hem iş alanlarınız hem de sağlığınızla ilgili konularda önemli kararlar almaya yatkın olacaksınız. Sağlığınızla atmak istediğiniz bir adım varsa bu sefer devreye sokabilirsiniz.

Aşk hayatınızda oldukça keyifli etkileşimler olacak. Sevdiğiniz insanla beraber yapacağınız planlar bu hafta etkili olacak. Özellikle cuma günü beraber yapacağınız bir program sizi çok mutlu edebilir. Pazar günü sağlığınıza dikkat edin çünkü enerji düşüşleri devrede olabilir.

Yakın çevrenizdeki bazı insanlar tarafından hayal kırıklığına uğratılabilirsiniz. Venüs, İkizler Burcu’na geçtiğinde ise işinizi seveceğiniz bir dönem başlayacak. Çalışmak, üretmek ve diğer insanlarla bir araya gelmekten büyük mutluluk duyacaksınız.

SON DAKİKA HABERLERİ
Ev hapsindeki iş insanını öldüren şahıs yakalandı
Ev hapsindeki iş insanını öldüren şahıs yakalandı
Halit Ergenç'e trafikte yapılan saldırının görüntüsü ortaya çıktı
Halit Ergenç'e trafikte yapılan saldırının görüntüsü ortaya çıktı
Bayram tatilinin ilk gününde acı bilanço
Bayram tatilinin ilk gününde acı bilanço
Bakan Soylu: Eylem hazırlığındaki 18 kişi yakalandı
Bakan Soylu: Eylem hazırlığındaki 18 kişi yakalandı
MHP'den bedelli askerlik için yaş önerisi
MHP'den bedelli askerlik için yaş önerisi
ABD yüzde 25’lik ithalat vergisini hayata geçirdi
ABD yüzde 25’lik ithalat vergisini hayata geçirdi
ÖNCEKİ HABERLER
İletişimsel konular önemli Yay Burcu 3-9 Haziran 2019 Hande Kazanova
İletişimsel konular önemli Yay Burcu 3-9 Haziran 2019 Hande Kazanova
Akrep Burcu seyahat etme dönemi Hande Kazanova 3-9 Haziran 2019
Akrep Burcu seyahat etme dönemi Hande Kazanova 3-9 Haziran 2019
E okul karne bakma nasıl olur TC ile karne notu sorgulaması
E okul karne bakma nasıl olur TC ile karne notu sorgulaması
Fırından pide alan kadına silahlı saldırı anı kamerada
Fırından pide alan kadına silahlı saldırı anı kamerada
Hakkari'de yaşanan çatışmadan acı haber
Hakkari'de yaşanan çatışmadan acı haber
2019 bayram tatili ne zaman başlıyor günü
2019 bayram tatili ne zaman başlıyor günü
Devler Ligi'nde kupanın sahibi Liverpool oldu
Devler Ligi'nde kupanın sahibi Liverpool oldu
Kurban bayramı ne zaman 2019 bayram tatili kaç gün?
Kurban bayramı ne zaman 2019 bayram tatili kaç gün?
Yorumlar