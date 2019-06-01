Halit Ergenç'e trafikte yapılan saldırının görüntüsü ortaya çıktı

Oyuncu Halit Ergenç, İstanbul'da bu sabah trafik magandalarının saldırısına uğradı.Saldırı görüntüleri bir vatandaşın kamerasına yansıdı.

Sabah saatlerinde trafikte seyir halindeyken bir araçtan inen iki kişi tarafından sözlü ve fiziksel saldırıya uğrayan Halit Ergenç, olayın akabinde karakola giderek şikayetçi oldu. Emniyet Müdürlüğü ekipleri 2 kişiyi gözaltına aldı.

"Saldırıya uğradım"

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Ergenç, trafikte yaşadığı saldırı olayı hakkında açıklama yaparak, “Bugün sabah saatlerinde, trafik güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde seyreden bir araç içerisinden inen iki kişinin tehdit, hakaret ve fiziksel saldırısına uğramış bulunmaktayım. Konu ile ilgili resmi makamlar nezdinde gerekli işlemleri başlattım. Trafik kurallarını ihlal ederek, toplumun güvenliğini tehdit eden bu davranış biçimiyle ilgili tüm yasal haklarımı kullanarak, konunun takipçisi olacağımın bilinmesini isterim.” dedi.

Saldırganlar serbest bırakıldı

Halit Ergenç, saat 10.00 sıralarında Etiler’de aracıyla ilerlerken, dikiz aynasından makas atarak hızla gelen otomobili fark etti. Ergenç, yavaşlayarak makas atan aracın durmasını sağladı. Araçtan inen Y.E.A. ve M.A., Ergenç'e sözlü ve fiziksel saldırı da bulundu. Halit Ergenç’e yumruk da atan 2 kişi, daha sonra araçlarına binerek kaçtı. Halit Ergenç’in Etiler Polis Merkezi’ne giderek durumu bildirmesi üzerine çalışma başlatan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan 2 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.