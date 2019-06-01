Devler Ligi'nde kupanın sahibi Liverpool oldu

Liverpool, Tottenham'ı 2-0 yenerek 14 yıl aradan sonra yeniden Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu. Wanda Metropolitano'da oynanan mücadelede Liverpool'a Şampiyonlar Ligi Kupasını getiren golü 2. dakikada penaltıdan Salah ve 87. dakikada Origi kaydetti.

Tottenham ile Liverpool, Şampiyonlar Ligi finalinde Madrid'de bulunan Metropolitano Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Kupayı maçı 2-0 kazanan Liverpool kazandı.

Maçın henüz 28. saniyesinde penaltı kazanan Liverpool'da topun başına geçen Mohamed Salah 108. saniyede topu ağlara gönderdi. Maçın skorunu belirleyen isim ise Origi oldu. Belçikalı futbolcu 87. dakikada Tottenham ağlarını sarsarak skoru 2-0'a getirdi.

Liverpool tarihinin 6. Şampiyonlar Ligi kupasını kazandı. Liverpool son şampiyonluğunu 2005'te İstanbul'da kazanmıştı. İlk kez final oynayan Tottenham ise evine eli boş döndü.

KLOPP 3. FİNALİNDE GÜLDÜ!

Liverpool'un Alman teknik direktörü Jürgen Klopp de Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez kupa sevini yaşadı. Daha önce 2013'te Dortmund'un başında Bayern Münih'e, 2018'de ise Liverpool'un başında Real Madrid'e kaybeden 51 yaşındaki Klopp, bu kez kupaya uzandı.

TOTTENHAM 0-2 LİVERPOOL

90' Maçta başka gol olmadı ve kupanın sahibi Lıverpool oldu

87' GOL.... Liverpool 2-0 Tottenham (Origi)

80' Dev finalde son 10 dakikaya girilirken Liverpool'un 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor.

70' Tottenham yüklenmeye çalışsa da henüz net bir pozisyon bulabilmiş değil. Liverpol, Milner ile ikinci gole çok yaklaştı.

60' Tottenham oyunun bu bölümünde oyunu Liverpool sahasına yıktı. Liverpool ise savunmada hata yapmıyor ve hızlı ataklar arıyor.

50' Finalin ikinci yarısı oldukça tempolu başladı.

45' Mücadelenin ilk yarısı Lıverpool üstünlüğüyle sona erdi

35' Mücadelenin bu bölününde tempo oldukça düşük. İki takım da net pozisyon bulamıyor.

25' Tottenham beraberlik için baskı kurmaya çalışıyor. Ancak Liverpool takım halinde çok iyi savunma yapıyor.

10' Tottenham yenilen golden sonra oyunu rakip sahaya yıkmaya çalışıyor.

2' GOL.... Liverpool 1-0 Tottenham (Salah) - Penaltı

1' Dev final başladı.

STAT: Metropolitano Stadı (Madrid)

HAKEM: Damir Skomina

TOTTENHAM: Lloris, Trippier, Vertonghen, Alderweireld, Rose, Winks, Sissoko; Eriksen, Dele Alli, Son, Kane

LİVERPOOL: Alisson, Arnold, Van Dijk, Matip, Robertson, Fabinho, Henderson, Wijnaldum, Salah, Mane, Firmino

1.7 MİLYAR EURO'LUK FİNAL

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde karşılaşan İngiltere'nin Tottenham ile Liverpool takımlarındaki futbolcuların tahmini değeri, 1 milyar 786 milyon Euro olarak dikkati çekiyor. Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre Liverpool'un tahmini piyasa değeri 950,5 milyon, Tottenham'ın ise 835,5 milyon Euro oldu.

Liverpool'dan Mısırlı Muhammed Salah ve Tottenham'dan İngiliz Harry Kane, 150'şer milyon Euro ile takımlarının en pahalı futbolcuları olarak ön plana çıktı

TOTTENHAM İLE LİVERPOOL 3. KEZ KARŞI KARŞIYA GELDİ

Tottenham ile Liverpool, oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Avrupa kupalarında 3. kez karşılaştı

Tottenham, tarihinde ilk kez oynayacağı Şampiyonlar Ligi finalinden kupayla ayrılmanın hayalini kuruyordu. Liverpool ise 2005'ten bu yana ilk, toplamda 6. defa kupanın sahibi olmak istiyordu. Şampiyonlar Ligi kupasını Real Madrid'e kaptırdıktan bir yıl sonra bir kez daha adını finale yazdıran Liverpool ile Tottenham, daha önce Avrupa kupalarında 2 defa karşılaştı.

1972-73 sezonundaki UEFA Kupası yarı finali ilk maçını 1-0 Liverpool, rövanşını ise 2-1 Tottenham kazandı. Tarafların 2'şer defa fileleri havalandırdığı eşleşmenin galibi, deplasmanda gol atmanın avantajıyla Liverpool oldu.