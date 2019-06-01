HABER /  GÜNCEL

Feribot seferlerinde bayram yoğunluğu

Feribot seferlerinde bayram yoğunluğu

Çanakkale-Eceabat hattında karşılıklı sefer yapan feribotlarda Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yaşanan yoğunluk, şehirler arası güzergahlara çıkan bağlantı yollarına da yansıdı.

Çanakkale kent merkezi ile Eceabat ilçesi arasında karşılıklı işletilen feribotlarda Ramazan Bayramı tatili nedeniyle yaşanan yoğunluk, şehirler arası yollara bağlantılarda da uzun araç kuyruklarına yol açtı.

İstanbul ve Trakya'dan gelerek Balıkesir'in Ege sahiline ve İzmir'e hareket eden tatilcilerin araçları Çanakkale'de deniz ve kara yolu ulaşımında yoğunluğa neden oldu.

Tatilciler, Eceabat, Kilitbahir ve Gelibolu feribot iskelelerinde uzun araç kuyrukları oluşturuyor. Bu yoğunluk, şehirler arası güzergahlara çıkan bağlantı yollarında da hissediliyor.

Eceabat Kaymakamı Turan Yılmaz, Belediye Başkanı Saim Zileli ve İlçe Emniyet Amiri Selçuk Bayram, kuyrukta bekleyen vatandaşlardan trafikte dikkatli olmalarını istedi.

Yılmaz, İçişleri Bakanlığının "Bu Yolda Hep Birlikteyiz Projesi" kapsamında, araçlardaki çocuklara Sürücü Seyahat Karnesi verdi, kırmızı düdük ve şapka hediye etti.

Çocuklar, aracı kullanan ebeveynlerinin yayalara öncelik verip vermemesine, emniyet kemeri kullanımı, trafik ışıklarına riayet, seyir halindeyken cep telefonu kullanmama, hız kuralları gibi konuları değerlendirerek sürücü hakkındaki görüşlerini bu karnelere yazacak. Ülke genelinde, broşürlerde belirtilen Twitter adresine bu bilgileri gönderen çocuklardan 100'ü bisikletle ödüllendirilecek.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Donald Trump İngiltere için onu istiyor
Donald Trump İngiltere için onu istiyor
Ev hapsindeki iş insanını öldüren şahıs yakalandı
Ev hapsindeki iş insanını öldüren şahıs yakalandı
İstanbul Havalimanı, mayısta 5 milyon yolcu sayısını aştı
İstanbul Havalimanı, mayısta 5 milyon yolcu sayısını aştı
Rum Dışişleri Bakanı'nda şaşırtan açıklama Türkiye'yi AB'ye istiyoruz
Rum Dışişleri Bakanı'nda şaşırtan açıklama Türkiye'yi AB'ye istiyoruz
Beşiktaş resmen açıkladı! Abdullah Avcı ile 3 yıllık sözleşme imzalandı
Beşiktaş resmen açıkladı! Abdullah Avcı ile 3 yıllık sözleşme imzalandı
Kasımpaşa'ya bugün imzayı atan İbrahim Üzülmez'le yollar ayrıldı
Kasımpaşa'ya bugün imzayı atan İbrahim Üzülmez'le yollar ayrıldı
ÖNCEKİ HABERLER
Türk takımlarından Jose Antonio Reyes için başsağlığı mesajları
Türk takımlarından Jose Antonio Reyes için başsağlığı mesajları
Hamit Altıntop'un TFF yönetimindeki ilk açıklamaları
Hamit Altıntop'un TFF yönetimindeki ilk açıklamaları
3 haziran 2019 bankalar tatil mi arefe günü banka çalışma saatleri
3 haziran 2019 bankalar tatil mi arefe günü banka çalışma saatleri
Fenerbahçe'den TFF Başkanı Nihat Özdemir'e tebrik mesajı
Fenerbahçe'den TFF Başkanı Nihat Özdemir'e tebrik mesajı
İran sınırındaki çatışmada şehit sayısı 3'e yükseldi
İran sınırındaki çatışmada şehit sayısı 3'e yükseldi
Arefe günü noterler açık mı 3 Haziran noter çalışma saatleri
Arefe günü noterler açık mı 3 Haziran noter çalışma saatleri
Fitre kimlere verilmez aileye fitre verilir mi?
Fitre kimlere verilmez aileye fitre verilir mi?
3 haziran 2019 PTT'ler tatil mi arefe günü PTT çalışma saatleri
3 haziran 2019 PTT'ler tatil mi arefe günü PTT çalışma saatleri
Yorumlar