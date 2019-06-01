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Beşiktaş resmen açıkladı! Abdullah Avcı ile 3 yıllık sözleşme imzalandı

Beşiktaş resmen açıkladı! Abdullah Avcı ile 3 yıllık sözleşme imzalandı

Beşiktaş Kulübü, Başakşehir'den ayrılan tecrübeli teknik direktör Abdullah Avcı ile 3 yıllığına sözleşme imzaladıklarını duyurdu.

Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre Abdullah Avcı ile 3 yıllık sözleşme imzalandı. Ayrıca kulüpten Avcı'ya şu şekilde 'hoşgeldin' mesajı paylaşıldı;

"Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlük görevi için Abdullah Avcı ile 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Abdullah Avcı’ya Beşiktaş Ailesi’ne hoş geldin der, çalışmalarında başarılar dileriz."

abdullah avcı

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